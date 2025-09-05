Netanyahuk Espainiako Vueltako talde israeldarra zoriondu du, "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik"
Israelgo txirrindularien presentziaren kontrako protestak izan dira Vueltako etapa ezberdinetan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Israel-Premier Tech taldea eta Sylvan Adams jabea zoriondu ditu ostiral honetan, Espainiako Vueltan "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik".
"Lan bikaina Sylvan eta Israelgo txirrindulari taldearena, gorrotoaren eta larderiaren aurrean amore ez ematea. Israel harro sentiarazten ari zarete!", esan du bere kontuan.
Israelgo txirrindularien presentziaren kontrako protestak izan dira Vueltako etapa ezberdinetan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.
Asteazken honetan, "segurtasun arrazoiengatik", Bilbon hamaikagarren etapa laburtu eta irabazlerik gabe utzi behar izan zuten, istiluek helmugako zuzengunean eragin zezaketen arriskuagatik.
Adamsek ez du onartu berak zuzentzen duen taldeak Premier Tech izena hartzea: "Ez dugu inoiz Israel izenik gabe korrituko", esan du Sport Channel kate israeldarrean.
Arduradunak esan duenez, David Lappartient Nazioarteko Txirrindularitza Elkarteko presidentearen babesa jaso du, eta azpìmarratu du ez duela lasterketa uzteko inongo asmorik, hori eginez gero, taldearen "amaiera" ez ezik, "beste guztiena" ere izango dela argudiatuta.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Erresuma Batuko lehen ministroak kabinetea birmoldatu du, bere albokoa zenak dimisioa eman ostean
Starmerrek orain arte Erresuma Batuko diplomaziaburua izan den David Lammy izendatu du lehen ministrorde.
NBEko adituek premiazko bilera eskatu dute Israeli presioa egiteko
Erakundeko 40 adituk baino gehiagok salatu dute Gazako "genozidioa" eta "nahita eragindako gosetea", eta Israelen okupazioaren aurka egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari.
Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira Von der Leyen eta Vance
Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.
Israelek esan du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela
Israelgo Armadak erasoaldia areagotu du Gazako auzo garrantzitsuenetan, eta erasoak eta biktima zibilak gero eta gehiago dira.
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.