Israel-Espainiako Vuelta

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Netanyahuk Espainiako Vueltako talde israeldarra zoriondu du, "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik"

Israelgo txirrindularien presentziaren kontrako protestak izan dira Vueltako etapa ezberdinetan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero. 

NAVA (ASTURIAS), 05/09/2025.- Decenas de personas con banderas de Palestina condenan el genocidio en Gaza al paso de los corredores por la localidad asturiana de Nava, durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. EFE/Juan González.
Gizon batek Israelen aurkako kartel bat eusten du Espainiako Itzulian, Navan (Asturias). Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Israel-Premier Tech taldea eta Sylvan Adams jabea zoriondu ditu ostiral honetan, Espainiako Vueltan "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik".

"Lan bikaina Sylvan eta Israelgo txirrindulari taldearena, gorrotoaren eta larderiaren aurrean amore ez ematea. Israel harro sentiarazten ari zarete!", esan du bere kontuan.

Israelgo txirrindularien presentziaren kontrako protestak izan dira Vueltako etapa ezberdinetan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.

Asteazken honetan, "segurtasun arrazoiengatik", Bilbon hamaikagarren etapa laburtu eta irabazlerik gabe utzi behar izan zuten, istiluek helmugako zuzengunean eragin zezaketen arriskuagatik.

Adamsek ez du onartu berak zuzentzen duen taldeak Premier Tech izena hartzea: "Ez dugu inoiz Israel izenik gabe korrituko", esan du Sport Channel kate israeldarrean.

Arduradunak esan duenez, David Lappartient Nazioarteko Txirrindularitza Elkarteko presidentearen babesa jaso du, eta azpìmarratu du ez duela lasterketa uzteko inongo asmorik, hori eginez gero, taldearen "amaiera" ez ezik, "beste guztiena" ere izango dela argudiatuta.

Benjamin Netanyahu Israel Gazako Zerrenda Bilbo Manifestazioak Giza eskubideak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu