Von der Leyen y Vance estudian nuevas sanciones coordinadas contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, han hablado para coordinar nuevas sanciones contra Rusia.



“Se trataba de mantener un frente unido en materia de sanciones, porque, cuanto más coordinamos nuestro enfoque con nuestros socios, más eficaces son”, ha indicado la portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, en la rueda de prensa de la institución.



La portavoz ha puesto varios ejemplos que demuestran esa cooperación, como los esfuerzos conjuntos con el G7 sobre el límite máximo del precio del petróleo ruso, que “están dando resultados”.



“Hemos visto que las sanciones son eficaces y, por lo tanto, seguiremos presionando a la economía de guerra de Rusia, aumentando el coste para Rusia de no participar en conversaciones de paz y, finalmente, llevando al presidente Putin a la mesa de negociaciones”, ha añadido.



La Unión Europea está preparando el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.