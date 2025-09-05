Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira Von der Leyen eta Vance
Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.
Errusiaren aurkako zigor berriak koordinatzeko hitz egin dute berriki Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta J. D. Vance AEBko presidenteordeak.
"Zigorren arloan fronte bateratu bat mantentzea da asmoa; izan ere, zenbat eta gehiago koordinatu gure kideekin, orduan eta eraginkorragoak gara", esan du Paula Pinho EBko bozeramaile buruak ostiral honetan, prentsaurrekoan.
Bozeramaileak lankidetza hori erakusten duten hainbat adibide jarri ditu, hala nola G7arekin batera egindako ahaleginak Errusiako petrolioaren prezioaren gehienezko mugaren aurrean, "emaitza onak ematen ari baitira".
"Zigorrak eraginkorrak direla ikusi dugu, eta, beraz, Errusiako gerra ekonomia presionatzen jarraituko dugu, bake elkarrizketetan parte ez hartzeak Errusiarentzat duen kostua handituz eta, azkenik, Putin presidentea negoziazio mahaira eramanez", gaineratu du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NBEko adituek premiazko bilera eskatu dute Israeli presioa egiteko
Erakundeko 40 adituk baino gehiagok salatu dute Gazako "genozidioa" eta "nahita eragindako gosetea", eta Israelen okupazioaren aurka egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari.
Israelek ziurtatu du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela
Israelgo armadak erasoaldia areagotu du Gazako auzo garrantzitsuenetan. Bien bitartean, erasoek eta biktima zibilek ugaritzen jarraitzen dute.
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.
Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du
Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu.
Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.