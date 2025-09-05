GERRA UKRAINAN
Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira Von der Leyen eta Vance

Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.

Paris (France), 04/09/2025.- European Commission President Ursula von der Leyen (2-R) speaks with Finland's President Alexander Stubb (3-R) as they wait for the start of the Coalition of the Willing Summit at the Elysee Presidential Palace in Paris, France, 04 September 2025.

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea. Artxiboko argazkia: Europea Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiaren aurkako zigor berriak koordinatzeko hitz egin dute berriki Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta J. D. Vance AEBko presidenteordeak.

"Zigorren arloan fronte bateratu bat mantentzea da asmoa; izan ere, zenbat eta gehiago koordinatu gure kideekin, orduan eta eraginkorragoak gara", esan du Paula Pinho EBko bozeramaile buruak ostiral honetan, prentsaurrekoan.

Bozeramaileak lankidetza hori erakusten duten hainbat adibide jarri ditu, hala nola G7arekin batera egindako ahaleginak Errusiako petrolioaren prezioaren gehienezko mugaren aurrean, "emaitza onak ematen ari baitira".

"Zigorrak eraginkorrak direla ikusi dugu, eta, beraz, Errusiako gerra ekonomia presionatzen jarraituko dugu, bake elkarrizketetan parte ez hartzeak Errusiarentzat duen kostua handituz eta, azkenik, Putin presidentea negoziazio mahaira eramanez", gaineratu du.

Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.

