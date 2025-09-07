El Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis, el primer santo milenial
El Papa León XIV ha canonizado este domingo, en la Plaza de San Pedro, a Carlo Acutis, el conocido como 'influencer de Dios' y que se convierte en el primer santo millenial, que falleció por una leucemia en 2006, con 15 años. También fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati, que falleció a los 24 años tras una juventud entregada a los más pobres.
"Los santos Pier Giorgio Frazzati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra", ha dicho el pontífice durante la homilía dedicada a los nuevos santos.
Acutis iba a ser canonizado el pasado 27 de abril, pero la ceremonia se suspendió debido al fallecimiento del Papa Francisco. En concreto, la Iglesia le atribuye la curación de una joven de 21 años que en julio de 2022 sufrió un accidente de bicicleta que le provocó un traumatismo craneoencefálico muy grave del que se recuperó tras estar en coma.
Acutis falleció por una leucemia en 2006, con 15 años. Nacido el 3 de mayo de 1991 en el seno de una familia italiana en Londres, Acutis fue un adolescente con dos pasiones: la fe y la informática. Un joven sencillo que utilizaba la tecnología informática como herramienta para la difusión de los valores cristianos. Fue un chico especialmente devoto, que "encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres", como ha mencionado el Papa.
