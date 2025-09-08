Guerra en Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Bombardeo en Gaza
18:00 - 20:00
Momento de la explosión. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza hirian

Última actualización

El Ejército de Israel ha ejecutado un nuevo bombardeo contra una torre residencial en la ciudad de Gaza tras iniciar el viernes una campaña de ataques contra estos inmuebles argumentando que son usados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con fines "terroristas".

Palestina Israel Internacional Franja de Gaza

Más noticias sobre internacional

Cargar más