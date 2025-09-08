Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza Hirian
Israelgo Armadak beste bonbardaketa bat egin du Gaza Hiriko etxebizitza dorre baten aurka, ostiralean eraikin mota horien aurkako eraso kanpaina hasi ostean, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak "helburu terroristekin" erabiltzen dituela argudiatuta.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Mileik kolpe gogorra jaso du hauteskundeetan, eta Axel Kicillofek gidatutako peronismoa suspertu egin da
"Honek agerian uzten du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur hasiko gara bidea egiten", azpimarratu du hautagai peronistak.
Sei pertsona hil dituzte autobus baten aurkako erasoan, Jerusalemen
Israelgo Poliziak adierazi duenez, "neutralizatu" egin dituzte inplikatutako bi "terroristak", erasoaren ostean. Hamasek eta Jihad Islamikoak txalotu egin dute "erresistentziako bi borrokalarik" egindako erasoa.
Carlo Acutis mende honetako lehenengo santu izendatu du aita santuak
Leuzemiak jota hil zen 2006an, 15 urterekin. Acutis apirilaren 27an kanonizatu behar zuten, baina zeremonia bertan behera geratu zen Frantzisko aita santua hil zelako.
83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez
Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako
Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.
Lisboako funikularraren kablea eten egin zela frogatu dute lehen ikerketek
Kable hori funikularreko beste kabina bati lotuta zegoen, eta kontrapisu gisa erabiltzen zen.
Japoniako lehen ministroak dimisioa eman du, PLD alderdiak bere etorkizuna erabakitzeko hitzordua heldu aurretik
Alderdiak primarioen ezohiko aurrerapen baten inguruan eztabaidatu bezperan eman du dimisioa. Izan ere, hauteskundeetan emaitza kaxkarrak lortu ostean, pentsatzekoa da alderdiaren zein Gobernuaren buruzagitzatik kenduko zutela
Errusiaren eraso batek sutea eragin du Kieven, Gobernuaren eraikin batean, gerran lehen aldiz
Gutxienez bi pertsona hil eta 18 zauritu dira Errusiako Armadak Kieven egindako eraso masibo baten ondorioz. 800 drone eta dozena bat misil baino gehiago jaurti dituzte, eta horietako batzuek Ukrainako Gobernuaren eraikin bat jo dute.
Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu Londresen, Palestine Actionen aldeko protestan
Erresuma Batuko Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu larunbat honetan Parlamentuko plazan, Londresen, Palestine Action taldeari babesa adierazteko protesta batean. Uztailean erakunde terrorista izendatu zuten talde hori, hegazkin militar batzuei Palestinako banderak margotzeagatik kalteak egitea eta Elbit Systems Israelgo defentsa enpresaren instalazioak blokeatzea egotzita. 138 pertsona auzipetu dituzte ordutik talde horri laguntzea egotzita. Milaka pertsona bildu dira Parlamentu aurrean, 'Genozidioaren aurka nago, Palestine Actionen alde nago' leloa zeramaten kartelak eskuetan hartuta. Poliziaren aurkako oihuak ere entzun dira; "Ezin zarete ezkutatu, genozidioaren alde zaudete. Lotsa!", tartean.