Seis muertos en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén
Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado las autoridades israelíes, un suceso que ha dejado además siete heridos en estado "grave".
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha indicado en rueda de prensa desde Hungría que el "horrible ataque terrorista" ha dejado seis víctimas mortales y ha recalcado que el país "está en guerra con el terrorismo islámico radical", antes de ahondar en que "Europa y la comunidad internacional, todos los países, deben adoptar una elección clara: están del lado de Israel o están del lado de los yihadistas".
La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos "terroristas" implicados en el ataque contra el autobús han sido "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona". "Zapadores están limpiando el lugar y recabando pruebas", ha manifestado, antes de confirmar un "gran" despliegue de seguridad en la zona.
Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido desde el lugar del ataque en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.
En este contexto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha destacado que se trata de "una mañana dolorosa y difícil" y ha lamentado que "civiles inocentes, mujeres, hombres y niños han sido brutalmente asesinados a sangre fría y han resultado heridos en un autobús a manos de terroristas malignos y viles".
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina". "Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo", ha reseñado.
En este sentido, el grupo ha advertido de que este ataque "supone un claro mensaje de que los planes (anunciados por el Gobierno de Israel) para ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa --situada en la Explanada de las Mezquitas-- no quedarán sin castigo", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.
Yihad Islámica ha ensalzado igualmente esta "operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia" y ha hecho hincapié en que se trata de "una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí". "Lamentamos la muerte de los responsables de la operación y ensalzamos su heroísmo. Pedimos a nuestro pueblo en Palestina que incremente su respuesta a los crímenes del Ejército de la entidad", ha apostillado, en referencia a Israel.
El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este lunes un incremento de las tropas desplegadas en Cisjordania en respuesta al ataque perpetrado a primera hora del día contra un autobús cerca de la ciudad de Jerusalén.
