Sei pertsona hil dituzte autobus baten aurkako erasoan, Jerusalemen

Israelgo Poliziak adierazi duenez, "neutralizatu" egin dituzte inplikatutako bi "terroristak", erasoaren ostean. Hamasek eta Jihad Islamikoak txalotu egin dute "erresistentziako bi borrokalarik" egindako erasoa. 

Jerusalem (-), 08/09/2025.- Israeli police officers gather near a body next to a bus as they work at the scene of a shooting incident in Jerusalem, 08 September 2025. At least five people were killed and several others injured by gunfire after a shooting incident at Ramot Junction in Jerusalem, according to Magen David Adom (MDA), Israel's national emergency services. (Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sei pertsona hil dituzte eta hainbat lagun zauritu, horietako zazpi larri, Jerusalemera sartzeko bidegurutze batean autobus baten aurka egindako erasoan. 

Gideon Sa'ar Israelgo Atzerri ministroak (Hungariatik) prentsaurrekoan adierazi duenez, "eraso terrorista izugarriak" sei hildako utzi ditu, eta azpimarratu du herrialdea "terrorismo islamiko erradikalarekin gerran" dagoela. Era berean, azpimarratu duenez, "Europak eta nazioarteko komunitateak, herrialde guztiek, erabaki argia egin behar dute: Israelen alde edo jihadisten alde dauden".

Israelgo Poliziak X sare sozialean argitaratuako ohar batean adierazi duenez, Segurtasun Indarretako kide batek eta "inguruan zegoen" zibil armatu batek "neutralizatu" dituzte autobusaren aurkako erasoan parte hartu duten bi "terroristak". "Lekua garbitzen eta frogak biltzen ari dira". 

Kan Israelgo irrati publikoak jasotako informazioaren arabera, erasoa bi pertsona armatuk egin dute. Autobus batera igo eta tiroka hasi dira, eurei tiro egin aurretik. 

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak erasoaren lekutik adierazi duenez, herrialdea "terrorismoaren aurkako gerra handi batean dago, fronte guztietan", eta agindu du Segurtasun Indarrek erasoari erantzun egingo diotela, The Times of Israel egunkariak jaso duenez.

Testuinguru horretan, Isaac Herzog Israelgo presidenteak nabarmendu du "goiz mingarria eta zaila" izan dela, eta deitoratu du "zibil errugabeak, emakumeak, gizonak eta haurrak basatiki eta zauritu dituztela, terrorista gaizto eta zitalek".

Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) txalotu egin du "erresistentzia palestinarreko bi borrokalarik" egindako "operazio heroikoa". "Okupazioaren kontrako krimenen eta gure herriaren aurka egiten duen sarraski-gerraren aurrean eman beharreko erantzun naturala da operazio hau", adierazi du.

Ildo horretan, taldeak ohartarazi du erasoa "mezu argia" dela. "Gazako hiria okupatu eta suntsitzeko eta Al Aqsa meskita profanatzeko (Meskiten Zabalgunean dago) Israelgo Gobernuak iragarritako planak ez dira zigorrik gabe geratuko", Palestinako Filastin egunkariak jaso duenez.

Era berean, Jihad Islamikoak goraipatu egin du "erresistentziako bi borrokalarik egindako operazio kualitatiboa", eta nabarmendu du "Israelgo erakundearen politika kriminalen gorakadari emandako erantzun naturala" dela. "Sentitzen dugu operazioaren arduradunen heriotza, eta haien heroismoa goraipatzen dugu. Palestinako gure herriari eskatzen diogu erantzuna areagotu dezala erakundearen Armadaren krimenen aurrean", gaineratu du, Israeli erreferentzia eginez.

Eyal Zamir Israelgo Armadako buruak Zisjordanian tropa gehiago jartzea agindu du, astelehen honetako erasoaren ostean. 



