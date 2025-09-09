SOLIDARIDAD CON GAZA
Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza denuncia un ataque con dron en el puerto de Túnez

"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", han indicado en su cuenta de X.

Momento en el que un dron impacta en un barco de la flotilla sumud
Momento en el que un dron impacta contra un barco de la Flotilla Sumud. Foto: X
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracado actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), ha denunciado que ha sufrido un ataque por un dron, según han confirmado tripulantes de la embarcación.

"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de la GSF, ha sido impactada por lo que se sospecha es un dron", han indicado en su cuenta de X.

Miembros de la flotilla darán una rueda de prensa a las 11:00 horas (hora de Euskal Herria) para dar todos los detalles del ataque. 

Han detallado que el barco navegaba con bandera portuguesa y "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo han remarcado que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, ha afirmado que, aunque no estaban a bordo del barco en ese momento, en él viajan dos españoles: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y él.

Según portavoces tunecinos de la Flotilla que se encontraban a bordo de la embarcación dañada, el incendio "no provocó daños mayores, sino superficiales", y que dicha embarcación "puede viajar" el miércoles.

No obstante, la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina ha desmentido en un comunicado la existencia de "un dron" que supuestamente atacó esta embarcación.

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque". El incendio fue provocado (han añadido) por "la explosión de un encendedor o una colilla".

La Guardia Nacional ha asegurado en su nota a la opinión pública que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo".

Sin embargo, minutos después, la flotilla ha publicado en sus redes sociales un vídeo que muestra "el momento exacto en el cual el 'Family boat' fue golpeado desde arriba".

Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

De momento no existe una confirmación oficial de que la activista sueca Greta Thunberg, que hace parte de la tripulación de la flotilla, se encontrara o no en la embarcación en el momento del suceso.

Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, también confirmó el ataque y agregó que "otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente".

Tras conocer el suceso, cientos de tunecinos se desplazaron esta madrugada al puerto de Sidi Bou Said para mostrar su solidaridad con la Flotilla mundial, según vídeos difundidos en redes.

Los protestantes repitieron gritos como "viva, viva Palestina".

Según un vídeo publicado en la red X, el barco ha sufrido daños.

