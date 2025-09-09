Han detallado que el barco navegaba con bandera portuguesa y "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo han remarcado que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, ha afirmado que, aunque no estaban a bordo del barco en ese momento, en él viajan dos españoles: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y él.

Según portavoces tunecinos de la Flotilla que se encontraban a bordo de la embarcación dañada, el incendio "no provocó daños mayores, sino superficiales", y que dicha embarcación "puede viajar" el miércoles.

No obstante, la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina ha desmentido en un comunicado la existencia de "un dron" que supuestamente atacó esta embarcación.

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque". El incendio fue provocado (han añadido) por "la explosión de un encendedor o una colilla".



La Guardia Nacional ha asegurado en su nota a la opinión pública que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo".



Sin embargo, minutos después, la flotilla ha publicado en sus redes sociales un vídeo que muestra "el momento exacto en el cual el 'Family boat' fue golpeado desde arriba".



Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

