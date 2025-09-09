Sumud flotillako ontzi batek Tunisiako portuan dron bidezko erasoa izan duela salatu du
"Flotilla Global Sumudek (GSF) baieztatu du bere ontzi nagusietako bat, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoa, GSFko Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, erasotu dutela, eta, susmoa da drone bat izan dela", adierazi dute X. kontuan.
Sidi Bou Said Tunisiako portuan (ipar-ekialdeko kostaldea) atrakatuta dagoen Sumud Flotillako ontzi nagusietako batek salatu duenez, dron batek eraso egin dio, ontziko tripulatzaileek baieztatu dutenez.
"Flotilla Global Sumudek (GSF) baieztatu du bere ontzi nagusietako bat, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoa, GSFko Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, jo egin dutela, eta, susmoa da dron bat izan dela", adierazi dute X. kontuan.
Flotillako kideek prentsaurrekoa egingo dute 11:00etan (Euskal Herriko ordua) erasoaren inguruko xehetasunak emateko.
Zehaztu dutenez, itsasontzia Portugalgo banderarekin doa, eta "bidaiari guztiak eta tripulazioa salbu daude"; aldi berean, azpimarratu dute horrelako erasoak "beldurtzeko eta zapuzteko" egiten dituztela eta ez dituztela geldiaraziko.
Saif Abukeshek GSFren Espainiako koordinatzaileak adierazi duenez, une horretan ontzian ez zeuden arren, bertan bi espainiar daude: Ada Colau Bartzelonako alkate ohia eta bera.
Kaltetutako ontzian zeuden Tunisiako ontzidiko bozeramaileen arabera, suteak "ez ditu kalte handiak eragin, azalekoak baizik", eta ontzi horrek asteazkenean "bidaiatu dezake".
Hala ere, Tunisiako Guardia Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiak ohar batean gezurtatu du "dron bat" izan zela ustez ontzi horri eraso diona.
Tunisiako agintarien arabera, sutea "ontzi horretako salbamendu-txalekoetan piztu zen" eta "pizgailu edo zigarrokin batek eztanda egin zuen".
Guardia Nazionalak igorritako oharrean adierazi duenez, "ez dago ez aurkako ekintzarik ez kanpoko erasorik".
Hala ere, minutu batzuk geroago, flotillak bideo bat argitaratu du sare sozialetan, "'Family boat' a goitik jo duen une zehatza" erakusten duena.
Zuri-beltzeko irudiek erakusten dutenez, su-bola moduko bat goitik behera erortzen da eta ontzia jotzen du, argi-distira eraginez eta, ondoren, sutea eraginez.
Oraingoz, ez dago baieztapen ofizialik Greta Thunberg aktibista suediarra, ontzidiko tripulazioaren parte dena, ontzian zegoen ala ez jakiteko.
Bestalde, Francesca Albanese NBEk lurralde palestinar okupatuei buruz duen kontalari bereziak ere baieztatu du erasoa, eta "beste bi flotilla Tunisiara doazela eta premiazko babesa behar dutela" gaineratu du.
Gertaeraren berri izan ostean, ehunka tunisiar Sidi Bou Said portura joan dira goizaldean, munduko flotillari elkartasuna adierazteko, sareetan zabaldutako bideoen arabera.
Protestariek "Gora, gora Palestina" bezalako oihuak errepikatu dituzte.
X sare sozialean argitaratu duten bideo baten arabera, itsasontziak kalteak jasan ditu.
