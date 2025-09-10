SEGUNDO ATAQUE
Flotilla Sumud denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

"Otra embarcación ha sido alcanzada en un presunto ataque con drones. No se han reportado heridos", ha indicado la embarcación en su cuenta de X.
Euskaraz irakurri: Flotilla Sumudek "dronezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, ha sido atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según han informado en sus redes sociales.

"Otra embarcación ha sido alcanzada en un presunto ataque con drones. No se han reportado heridos", ha indicado la embarcación en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.

Este segundo incidente se ha producido antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y ha provocado un fuego en la cubierta que "fue extinguido".

"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", ha declarado la organización en un comunicado.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

Integrantes del segundo barco afectado han denunciado en sus redes sociales lo que asegura que fue un "segundo ataque" en poco más de 24 horas.

"El dispositivo sigue aquí, (en el barco) así que nadie puede negar lo sucedido", ha afirmado la cantante y activista italo-egipcia Leila Hegazy, en su cuenta de Instagram.

"La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", ha dicho la organización tras los dos incidentes.

La Flotilla Sumud ha agradecido el apoyo del pueblo de Túnez ante los dos ataques.

Franja de Gaza Internacional

