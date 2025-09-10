Flotilla Sumud denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, ha sido atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según han informado en sus redes sociales.

"Otra embarcación ha sido alcanzada en un presunto ataque con drones. No se han reportado heridos", ha indicado la embarcación en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.

Este segundo incidente se ha producido antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y ha provocado un fuego en la cubierta que "fue extinguido".

"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", ha declarado la organización en un comunicado.