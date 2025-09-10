BIGARREN ERASOA
Flotilla Sumudek "drone bidezko eraso" berri bat salatu du Tunisian

"Beste ontzi bati eraso egin diote droneekin egindako ustezko eraso batean. Ez dute inor zauritu", adierazi du ontziak X sare sozialeko kontuan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sumud flotillari Gaza helburu duen ontzi multzoari, eraso egin dio berriro drone batek Sidi Bou Said Tunisiako portuan (ipar-ekialdeko kostaldea), bere sare sozialetan jakitera eman dutenez.

Hau flotillaren ontzi bati egindako bigarren erasoa da, erakundeak astearte goizaldean Familia itsasontzian, itsasontzi nagusietako batean, dron batek eragindako sute bat salatu ondoren. Tunisiako agintariek ukatu egin zuten, handik gutxira.

Bigarren gertakaria asteazkeneko gauerdia baino lehen izan da, bandera britainiarra duen Alma itsasontzian, eta su bat eragin du atzekaldean, arin "itzali" dutena.

"Eraso horiek Israelek Gazako palestinarren aurka egindako erasoa areagotzen ari den bitartean gertatu dira, eta gure misioa distraitzeko eta errailetik ateratzeko orkestrazio saiakera bat dira", adierazi du erakundeak ohar batean.

Kaltetutako bi ontziak irailaren hasieran Espainiatik atera ziren eta Tunisiako portu batean ainguratuta zegoen ontzidiarenak dira, asteazken honetan Gazarako zeharbideari berriro ekiteko zain.

Bigarren ontziko kideek sare sozialetan salatu dutenez, "bigarren erasoa" izan da 24 ordu pasatxoan.

"Dispositiboak hemen jarraitzen du, beraz, inork ezin du gertatutakoa ukatu", adierazi du Leila Hegazy abeslari eta aktibista italiar-egiptoarrak Instagrameko kontuan.

"Sumud Flotilla Globalak geldirik jarraitzen du, Israelek Gazari egiten dion legez kanpoko setioa hausteko eta bere herriarekiko elkartasun hautsiezina mantentzeko egiten ari garen bidaia baketsua erabakitasunez eta erabakitasunez egiten ari da aurrera", esan du erakundeak bi istiluen ostean.

Sumud Flotillak eskertu du Tunezko herriaren elkartasuna, X sare sozialeko post batean. 

