La relación comercial entre la Unión Europea e Israel, en cifras

La Unión Europea e Israel mantienen un estrecho acuerdo comercial desde 2000. El año pasado, el intercambio económico entre ambos fue de 42 600 millones de euros; es decir, la UE es el principal socio comercial con el que cuenta Israel, por delante de Estados Unidos.

De hecho, las operaciones comerciales de EE. UU. con Israel ascendieron a 31 600 millones de euros en el mismo año. Esto deja clara la dependencia israelí con la UE, mientras que para la Unión Israel ocupa el puesto 31 entre los principales socios comerciales.

En las instituciones europeas se está discutiendo suspender o reducir sus relaciones comerciales con Israel. Esta decisión no será fácil: en unos casos se necesita el visto bueno de los Estados miembros y en otros la última palabra la tiene la Comisión Europea. Sin embargo, si se materializara sería un gran golpe para Israel.

Además de las relaciones comerciales, hay que recordar que Israel también recibe fondos europeos, como los del programa de investigación Horizon y los de cooperación internacional.