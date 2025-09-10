Genozidioa Gazan
Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza harremana, zenbakitan

EB da Israelen bazkide komertzial nagusia, AEBren aurretik. Iaz, Israelen eta EBren arteko truke ekonomikoa 42.600 milioi eurokoa izan zen.
EITB

Europar Batasunak eta Israelek merkataritza akordio estua dute 2000tik. Iaz, bien arteko truke ekonomikoa 42.600 milioi eurokoa izan zen; hau da, EB Israelek duen bazkide komertzial nagusia da, AEBren aurretik.

Izan ere, AEBk Israelekin egindako merkataritza-eragiketak 31.600 milioi eurokoa izan zen urte berean. Horrek argi uzten du Israelek EBrekiko duen menpekotasuna, Batasunarentzat Israel merkataritza-bazkide nagusien artean 31. postuan dagoen bitartean.

Europako erakundeetan eztabaidan daude Israelekin dituzten harremanak etetea edo murriztea. Erabaki hori ez da erraza izango: kasu batzuetan estatu kideen oniritzia behar da, eta besteetan Europako Batzordeak dauka azken hitza. Hala ere, gauzatuko balitz, kolpe handia litzateke Israelentzat.

Merkataritza-harremanez gain, gogoratu beharra dago Israelek Europako funtsak ere jasotzen dituela, hala nola Horizon ikerketa programakoak eta nazioarteko lankidetzarakoak.

