CISJORDANIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ejercitó israelí ocupa la casa del cineasta palestino Basel Adra ganador de un Oscar por ‘No other Land’

Otro de los codirectores de la cinta ha denunciado que la casa de Adra ha sido ocupada después de que grupos de colonos atacaran la aldea de Al Tuwani, en el sur de Cisjordania.
Basel Adra cine palestino

Basel Adra en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Israelgo Armadak Basel Adra "No other Land" filmagatik Oscar saria irabazi zuen zinemagile palestinarraren etxea okupatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército israelí ha ocupado este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que grupos de colonos atacaran la aldea en la que se encuentra, Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada, según ha informado uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", ha dicho el codirector israelí Yuval Abraham, que ha asegurado que algunos familiares de Adra han sido golpeados por colonos.

Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja han confirmado en un comunicado haber tratado a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos han sido traslados a un hospital.

Según Abraham, los soldados han allanado la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Anteriormente, en marzo de este año, el propio Basal Adra había informado que el tercer codirector de la película, Hamdan Ballal, fue detenido después de sufrir una paliza a manos de colonos en Susiya, la localidad del sur de Cisjordania ocupada en la que reside.

Palestina Cine Israel Internacional

Más noticias sobre internacional

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 110 000 personas secundan una marcha de extrema derecha en Londres contra la inmigración

Más de 110.000 personas han participado este sábado en Londres en una manifestación bajo el lema  "Unamos al Reino", convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson, para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, que ha sido contestada por otra protesta contra el racismo y a favor de los solicitantes de asilo en el Reino Unido, que ha congregado a unos mil manifestantes. Al final de la marcha, desde un escenario con televisiones gigantes, Tommy Robinson ha proclamado que "Reino Unido finalmente ha despertado", para quien "el patriotismo es el futuro, las fronteras son el futuro".  Al menos nueve personas han sido detenidas. 

Cargar más