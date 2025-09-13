El Ejercitó israelí ocupa la casa del cineasta palestino Basel Adra ganador de un Oscar por ‘No other Land’

El Ejército israelí ha ocupado este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que grupos de colonos atacaran la aldea en la que se encuentra, Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada, según ha informado uno de los codirectores del largometraje.



"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", ha dicho el codirector israelí Yuval Abraham, que ha asegurado que algunos familiares de Adra han sido golpeados por colonos.



Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja han confirmado en un comunicado haber tratado a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos han sido traslados a un hospital.

Según Abraham, los soldados han allanado la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Anteriormente, en marzo de este año, el propio Basal Adra había informado que el tercer codirector de la película, Hamdan Ballal, fue detenido después de sufrir una paliza a manos de colonos en Susiya, la localidad del sur de Cisjordania ocupada en la que reside.