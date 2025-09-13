Israelgo Armadak Basel Adra "No other Land" filmagatik Oscar saria irabazi zuen zinemagile palestinarraren etxea okupatu du
Filmeko beste zuzendarietako batek salatu duenez, Adraren etxea okupatu dute, kolono taldeek Zisjordania hegoaldeko Al Tuwani herrixkari eraso ostean.
Israelgo Armadak Basel Adra zinemagile palestinarraren - 'No other Land' dokumentalari esker Oscarra irabazi zuen- etxebizitza okupatu du larunbat honetan, kolono taldeek Zisjordania okupatuko hegoaldean dagoen Al Tuwani herrixkari eraso ostean.
Yuval Abraham zuzendari israeldarrak, filmeko kozuzendari ere izan zenak, eman du gertatuaren berri. "Beldur handia dut Baselengatik oraintxe bertan. Izan ere, kolonoek Palestinako herrixkak erasotu, eta gero soldaduak iristsi eta palestinarrei eraso egiten diete", adierazi du Abrahamek.
Ilargi Gorrikoak ohar bidez baieztatu dutenez, hiru palestinar zauritu dituzte kolonoek eraso horretan eta horietako bi ospitalera eraman dituzte.
Abrahamen arabera, soldaduak Adraren etxebizitzara sartu dira eta haren bila ari dira, ez baitakite non dagoen.
Joan den uztailaren 28an, eraso horietako batean, Odeh Hadalin filmeko ekintzaile eta kolaboratzailea tiroz hil zuen kolono batek Masafer Yattan.
Yinon Levi kolonoa Europar Batasunak eta Estatu Batuek zigortu 2024an zigortua zuten, palestinarren aurkako eraso bortitzengatik.
Aurtengo martxoan, berriz, Basal Adrak berak jakinarazi zuen filmaren hirugarren zuzendarikidea, Hamdan Ballal, atxilotu egin zutela kolonoek jipoi bat eman ondoren, Susiyan, Zisjordania okupatuko hegoaldean.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Errumaniako ehiza-hegazkinek Errusiako drone bat atzeman dute herrialdeko aire-eremuan
Moskuk Errumaniako mugatik gertu dauden Ukrainako azpiegiturei egindako beste eraso batean gertatu da. Bukarestek "eraso" bezala salatu du dronaren hegaldia eta berretsi du lurralde nazionalaren defentsareiko konpromisoa.
NATOk Errusiako petrolioa erosteari uzteko eskatu du Trumpek Moskuri zigor berriak jartzeko
Halaber, Txinari % 100eko muga-zergak jartzeko eskatu die AEBko presidenteak aliatuei, Asiako herrialdeak Errusian duen eragina baliatu dezan eta gerrari amaiera eman diezaion.
110.000 pertsona baino gehiago Londresen, eskuin muturrak immigrazioaren aurka deitutako martxan
110.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute larunbat honetan Londresen, "Batu dezagun Erresuma" lelopean egindako manifestazioan. Tomy Robinson eskuin muturreko aktibistak deitu du protesta, legez kanpoko immigrazioaren aurka. "Erresuma Batua esnatu da azkenean", adierazi du Tommy Robinsonek manifestazioaren amaieran, eszenatokitik. "Abertzaletasuna da etorkizuna, mugak dira etorkizuna", erantsi du. Gutxienez 9 pertsona atxilotu ditu poliziak.
Erasopean bizitzea, ukrainarren eguneroko errealitatea
Paolo Malpetti italiarra Ukrainan bizi zen familiarekin. 2022an Hernanira joan ziren guztiak, babes bila. Uda hasieran, berriz, Kievera itzuli ziren. Erasopean bizitzea euren egunerokoa da orain.
Erika Kirkek, Charlie Kirken alargunak, bere senarra zenaren ondarearekin jarraituko duela agindu du
"Ez dakite zer su piztu duten emazte honen barruan. Alargun honen negarra gerra-oihu bat bezala entzungo da mundu osoan", esan du.
Palestinako estatua sortzearen alde egin du NBEren Batzar Nagusiak gehiengo zabalaz
Bozketa ez da loteslea, baina estatu palestinarra sortzeak duen babesa neurtzeko balio du. AEBri gero eta gehiago kostatzen zaio horren kontrako jarrera babestuko duten herrialdeak aurkitzea.
Milaka palestinar ihesi ari dira Gazako hiritik: "Goazen tokiak ez dira seguruak"
Nazio Batuen Erakundeak 73.500 desplazatu baino gehiago zenbatu ditu Gazako Zerrendaren iparraldetik hegoaldera, Al Rashid kostaldeko errepidean barrena, abuztuaren 14tik, eta 25.000 inguru irailaren 7tik.
NATOk ariketa militarrak iragarri ditu Europa ekialdean, aire-espazioa urratu ondoren
Ariketa militarrak "datozen egunetan hasiko dira", eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.
22 urteko gizon bat atxilotu dute Charlie Kirken ustezko hiltzaile gisa
Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da. Antza denez, haren aitak eta ingurukoek eskatu zioten bere burua entregatzeko. Errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du Trumpek.