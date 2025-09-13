ZISJORDANIA
Israelgo Armadak Basel Adra "No other Land" filmagatik Oscar saria irabazi zuen zinemagile palestinarraren etxea okupatu du

Filmeko beste zuzendarietako batek salatu duenez, Adraren etxea okupatu dute, kolono taldeek Zisjordania hegoaldeko Al Tuwani herrixkari eraso ostean.

Basel Adra cine palestino

Basel Adra zuzendaria. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak Basel Adra zinemagile palestinarraren - 'No other Land' dokumentalari esker Oscarra irabazi zuen- etxebizitza okupatu du larunbat honetan, kolono taldeek Zisjordania okupatuko hegoaldean dagoen Al Tuwani herrixkari eraso ostean.

Yuval Abraham zuzendari israeldarrak, filmeko kozuzendari ere izan zenak, eman du gertatuaren berri. "Beldur handia dut Baselengatik oraintxe bertan. Izan ere, kolonoek Palestinako herrixkak erasotu, eta gero soldaduak iristsi eta palestinarrei eraso egiten diete", adierazi du Abrahamek.

Ilargi Gorrikoak ohar bidez baieztatu dutenez, hiru palestinar zauritu dituzte kolonoek eraso horretan eta horietako bi ospitalera eraman dituzte.

Abrahamen arabera, soldaduak Adraren etxebizitzara sartu dira eta haren bila ari dira, ez baitakite non dagoen.

Joan den uztailaren 28an, eraso horietako batean, Odeh Hadalin filmeko ekintzaile eta kolaboratzailea tiroz hil zuen kolono batek Masafer Yattan.

Yinon Levi kolonoa Europar Batasunak eta Estatu Batuek zigortu 2024an zigortua zuten, palestinarren aurkako eraso bortitzengatik.

Aurtengo martxoan, berriz, Basal Adrak berak jakinarazi zuen filmaren hirugarren zuzendarikidea, Hamdan Ballal, atxilotu egin zutela kolonoek jipoi bat eman ondoren, Susiyan, Zisjordania okupatuko hegoaldean.

