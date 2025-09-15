GUERRA EN GAZA
Feijóo acusa a Sánchez de ser "responsable de los actos de violencia" de La Vuelta

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
author image

EITB

Última actualización

El líder del PP cree que "no puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas". Son actos "que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha añadido.

Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid
