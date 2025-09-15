GAZA, ERASOPEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PPko buruzagiaren ustez, "ezin da gobernu demokratiko baten buru izan herrikideen arteko indarkeria goraipatzen duen presidente arduragabea". "Gure herriaz arduratzen den edonor lotsarazi beharko luketen ekintzak izan dira", gaineratu du.

Espainiako Vueltako azken etapa bertan behera geratu da, Madrilgo erdigunean izandako istiluen ondorioz
Gazako Zerrenda Palestina Israel Pedro Sanchez Alberto Núñez Feijóo PP Espainiako gobernua Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu