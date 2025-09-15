La flotilla inicia su última etapa a Gaza tras realizar algunos cambios por seguridad

Ante esta situación, la organización ha decidido "reubicar algunos barcos a otros puertos para los preparativos finales, realizar rigurosas pruebas en el mar y adaptar nuestros protocolos de seguridad". En consecuencia "y en previsión de condiciones cada vez más hostiles", ha "tenido que tomar la difícil decisión de reducir la capacidad de participantes en varios barcos que partían hacia Gaza", ha reconocido la flotilla en su comunicado.

De este modo, la Global Sumud Flotilla ha reiterado su "firme determinación de desafiar el asedio ilegal de Israel y hacer todo lo posible para poner fin al genocidio en Gaza".