La flotilla inicia su última etapa a Gaza tras realizar algunos cambios por seguridad

Los "dos ataques con drones contra buques atracados en Túnez, obstáculos logísticos y escasez de combustible" retrasaron la partida de la flotilla.
Bizerte (Tunisia), 13/09/2025.- Participants of the Global Sumud Flotilla (GSF) wait to set sail towards Gaza along with other boats at the port of Bizerte, Tunisia, 13 September 2025. The Gaza-bound GSF flotilla is an international maritime initiative that began sailing in August 2025, aiming to break the Israeli blockade and deliver vital aid to the Gaza Strip. (Túnez) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA
La flotilla en Túnez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Global Sumud Flotilla (GSF) inicia "la última etapa de su histórica travesía" hacia las costas de la Franja de Gaza, y planea reunir a la flota entera en aguas internacionales tras la partida de decenas de barcos desde Italia, Túnez y Grecia y tras realizar cambios de seguridad en su plan, como la reducción de capacidad de algunos barcos.

"Ayer, 18 barcos zarparon de Catania, Italia. Decenas más partirán de Túnez y Grecia hoy y mañana, y toda la flota pronto convergerá en aguas internacionales para continuar su viaje hacia Gaza", ha anunciado la organización en un comunicado en el que han asegurado haber realizado modificaciones para reforzar la seguridad de los activistas a bordo.

De este modo, ha explicado que los "dos ataques con drones contra buques atracados en Túnez, obstáculos logísticos y escasez de combustible" retrasaron la partida de la flotilla, y que, además, "las terribles amenazas del ministro israelí (de Seguridad, Itamar) Ben Gvir a los pasajeros de la flotilla", que presentó una propuesta para catalogar de "terroristas" a los activistas de la flotilla les ha llevado a implementar "una planificación de seguridad exhaustiva".

Ante esta situación, la organización ha decidido "reubicar algunos barcos a otros puertos para los preparativos finales, realizar rigurosas pruebas en el mar y adaptar nuestros protocolos de seguridad". En consecuencia "y en previsión de condiciones cada vez más hostiles", ha "tenido que tomar la difícil decisión de reducir la capacidad de participantes en varios barcos que partían hacia Gaza", ha reconocido la flotilla en su comunicado.

De este modo, la Global Sumud Flotilla ha reiterado su "firme determinación de desafiar el asedio ilegal de Israel y hacer todo lo posible para poner fin al genocidio en Gaza".

