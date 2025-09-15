GAZA, ERASOPEAN

Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean

"Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu dute.

Bizerte (Tunisia), 13/09/2025.- Participants of the Global Sumud Flotilla (GSF) wait to set sail towards Gaza along with other boats at the port of Bizerte, Tunisia, 13 September 2025. The Gaza-bound GSF flotilla is an international maritime initiative that began sailing in August 2025, aiming to break the Israeli blockade and deliver vital aid to the Gaza Strip. (Túnez) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA
Flotilla Tunisian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Global Sumud Flotillak (GSF) "bere zeharkaldi historikoaren azken etapari" ekin dio Gazako Zerrendako kostalderantz, eta flota osoa nazioarteko uretan biltzeko asmoa du, Italiatik, Tunisiatik eta Greziatik dozenaka itsasontzi abiatu ondoren eta segurtasun-aldaketak egin ondoren, hala nola itsasontzi batzuen edukiera murriztuta.

"Atzo, 18 itsasontzi itsasoratu ziren Catanian (Italia). Beste dozenaka Tunisiatik eta Greziatik abiatuko dira gaur eta bihar, eta flota osoa nazioarteko uretan bilduko da laster, Gazara bidaiatzen jarraitzeko ", iragarri du erakundeak komunikatu batean.

Azaldu duenez, "Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu zuten. "Ben Gvir Israelgo (Segurtasun ministroa, Itamar) ministroak ontzidiko bidaiariei egindako mehatxu izugarriak" ere aipatu ditu GSFk, ontzidiko aktibistak "terroristatzat" jotzeko proposamena aurkeztu baitzuen ministro israeldarrak.

Egoera horren aurrean, antolatzaileek erabaki dute "itsasontzi batzuk beste portu batzuetara lekualdatzea, azken prestakuntzak egiteko, itsasoan proba zorrotzak egiteko eta segurtasun protokoloak egokitzeko". Ondorioz, "eta gero eta baldintza okerragoak aurreikusita", "Gazara zihoazen zenbait itsasontzitan bidaiari kopurua murrizteko erabaki zaila hartu behar izan da", ontzidiak bere agirian onartu duenez.

Dena den, eta arazoak arazo, Global Sumud Flotillak berretsi du "Israelen legez kanpoko setioari aurre egiteko eta Gazako genozidioa amaitzeko ahalegin guztiak egiteko erabakia irmoa" dela.

Flotilla Sumudek "dronezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
6.000 gazatar inguruk etxeak galdu dituzte azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
