Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean
"Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu dute.
Global Sumud Flotillak (GSF) "bere zeharkaldi historikoaren azken etapari" ekin dio Gazako Zerrendako kostalderantz, eta flota osoa nazioarteko uretan biltzeko asmoa du, Italiatik, Tunisiatik eta Greziatik dozenaka itsasontzi abiatu ondoren eta segurtasun-aldaketak egin ondoren, hala nola itsasontzi batzuen edukiera murriztuta.
"Atzo, 18 itsasontzi itsasoratu ziren Catanian (Italia). Beste dozenaka Tunisiatik eta Greziatik abiatuko dira gaur eta bihar, eta flota osoa nazioarteko uretan bilduko da laster, Gazara bidaiatzen jarraitzeko ", iragarri du erakundeak komunikatu batean.
Azaldu duenez, "Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu zuten. "Ben Gvir Israelgo (Segurtasun ministroa, Itamar) ministroak ontzidiko bidaiariei egindako mehatxu izugarriak" ere aipatu ditu GSFk, ontzidiko aktibistak "terroristatzat" jotzeko proposamena aurkeztu baitzuen ministro israeldarrak.
Egoera horren aurrean, antolatzaileek erabaki dute "itsasontzi batzuk beste portu batzuetara lekualdatzea, azken prestakuntzak egiteko, itsasoan proba zorrotzak egiteko eta segurtasun protokoloak egokitzeko". Ondorioz, "eta gero eta baldintza okerragoak aurreikusita", "Gazara zihoazen zenbait itsasontzitan bidaiari kopurua murrizteko erabaki zaila hartu behar izan da", ontzidiak bere agirian onartu duenez.
Dena den, eta arazoak arazo, Global Sumud Flotillak berretsi du "Israelen legez kanpoko setioari aurre egiteko eta Gazako genozidioa amaitzeko ahalegin guztiak egiteko erabakia irmoa" dela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.
Israelek Sanchezi leporatu dio Palestinaren aldeko protestak hauspotzea eta lotsagarritzat jo du azken etapa bertan behera geratu izana
Gideon Saar Israelgo Atzerri ministroaren iritziz, Sanchezek eta bere gobernuak Espainia lotsarazten dute.
Netanyahu Rubiorekin Erosten Harresian: "Aliantza hau ez da inoiz hain indartsua izan"
"Donald Trumpen eta Rubio idazkariaren presidentetzapean, aliantza hau sendotzea lortu dugu, eta biziki eskertzen dugu", esan du Israelgo lehen ministroak.
Israelek Dohan egindako bonbardaketa aztertzeko goi-bilera, Qatarren
Hamasen ordezkaritzaren aurka egindako bonbardaketa, Gazako Zerrendarako azken su-eten proposamenari heltzeko bilduta zegoenean, "estatu-terrorismoa" dela esan du Qatarko lehen ministroak.
6.000 gazatarrek etxea galdu dute azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Tel Aviveko aireportura heldu da igande honetan, bi eguneko bisita ofiziala egiteko.
Israelgo Armadak Basel Adra "No other Land" filmagatik Oscar saria irabazi zuen zinemagile palestinarraren etxea okupatu du
Filmeko beste zuzendarietako batek salatu duenez, Adraren etxea okupatu dute, kolono taldeek Zisjordania hegoaldeko Al Tuwani herrixkari eraso ostean.
Errumaniako ehiza-hegazkinek Errusiako drone bat atzeman dute herrialdeko aire-eremuan
Moskuk Errumaniako mugatik gertu dauden Ukrainako azpiegiturei egindako beste eraso batean gertatu da. Bukarestek "eraso bat" bezala hartu du dronearen hegaldia, eta bere lurraldea defendatzeko konpromisoa berretsi du.
NATOk Errusiako petrolioa erosteari uzteko eskatu du Trumpek Moskuri zigor berriak jartzeko
Halaber, Txinari % 100eko muga-zergak jartzeko eskatu die AEBko presidenteak aliatuei, Asiako herrialdeak Errusian duen eragina baliatu dezan eta gerrari amaiera eman diezaion.
110.000 pertsona baino gehiago Londresen, eskuin muturrak immigrazioaren aurka deitutako martxan
110.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute larunbat honetan Londresen, "Batu dezagun Erresuma" lelopean egindako manifestazioan. Tomy Robinson eskuin muturreko aktibistak deitu du protesta, legez kanpoko immigrazioaren aurka. "Erresuma Batua esnatu da azkenean", adierazi du Tommy Robinsonek manifestazioaren amaieran, eszenatokitik. "Abertzaletasuna da etorkizuna, mugak dira etorkizuna", erantsi du. Gutxienez 9 pertsona atxilotu ditu poliziak.