Éxodo masivo hacia el sur por la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza

Palestinos saliendo de la ciudad de Gaza. Imagen de agencias
Euskaraz irakurri: Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu ditu
Agencias | EITB

Miles de personas intentan huir al sur de Gaza, sumándose a las 350 000 que el Ejército israelí cree que ya habían abandonado la urbe en el último mes. Según algunas estimaciones, habría cerca de 500 000 personas todavía en la ciudad de Gaza. 

Una comisión independiente de la ONU concluye, por primera vez, que Israel comete un genocidio en Gaza 

Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticas como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. 

