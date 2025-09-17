Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu ditu
Israelgo Armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die Gaza hiriko biztanleei, hiriburua "borroka eremua arriskutsua" dela argudiatuta. Ildo horretan, bizilagunen % 40 hiritik atera dela gaineratu du. Hala ere, zenbait iturriren arabera, 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik Gaza hirian.
Lau pertsona atxilotu dituzte Windsor gazteluan Trumpen eta Epsteinen argazkiak proiektatzea leporatuta
Carlos III .ak harrera egingo dio gaur AEBko presidenteari gazteluan, Erresuma Batura egingo duen bigarren estatu-bisitan.
Utahko Fiskaltzak heriotza zigorra eskatuko du Tyler Robinsonentzat, Charlie Kirk hiltzeagatik
Robinsoni hainbat kargu leporatu dizkiote formalki, hilketa larriagotua tartean. Hainbat karguri egin beharko die aurre: justizia oztopatzea eta suzko arma tirokatuta delitu larria egitea (gorputzeko lesio larriak eragin zituen), lekukoak manipulatzea eta adingabe baten aurrean indarkeriazko delitu bat egitea.
Milaka gazatar hegoaldera ihesi doaz Israelgo Armadak Gaza hirian hasitako lurreko operazioaren ondorioz
Lehen balantzearen arabera, 100 pertsona baino gehiago hil ditu Israelek lurreko erasoaldiaren lehen egunean. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak adierazi duenez, Israel "amaieraraino" iristeko prest dago, eta ez du Gazako Zerrendan su-etena negoziatzeko inolako interesik.
EBk bere jarrerari eutsi eta ez du genozidio hitza erabili, NBEren txostenak Gazakoa hala dela aitortu arren
Anouar El Anouni Europar Batasuneko Atzerri Gaietako bozeramailearen arabera, "genozidio ekintza bat izan dela esateko, ebazpen judizial bat" behar da, eta, beraz, epaitegiek erabaki beharko dute hori.
EBk asteazken honetan onartuko du Israelekin duen merkataritza-akordioa partzialki etetea
Kaja Kallas Erkidegoko diplomaziaren arduradunak eta Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioak agerraldia egingo dute kazetarien aurrean, hartutako erabakien berri emateko asmoz.
Genozidio deklarazioa: zer esan nahi du?
Ez da gutxieneko biktima-kopururik behar genozidio-ekintza bat gauzatzeko, eta hilketak egiteko moduak ere ez du garrantzirik.
Mikel Ayestaran: “Bahituen familiek Gaza inbaditzeko agindua deitoratzen dute, gatibuak hilko dituztelakoan”
EITBren Ekialde Hurbileko korrespontsalaren arabera, Israelgo tankeak aurrera doaz Gaza hirian, balizko akordio bati ateak itxi ondoren. Israelgo Armadak ez du amore emango bere helburua lortu arte; hau da, Hamas garaitu eta bahituak askatu arte.
NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan
Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.