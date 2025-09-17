GAZA, ERASOPEAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu ditu

gaza éxodo ihesa
18:00 - 20:00
Palestinarrak Gaza hiritik ateratzen. Agentzietako irudia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die Gaza hiriko biztanleei, hiriburua "borroka eremua arriskutsua" dela argudiatuta. Ildo horretan, bizilagunen % 40 hiritik atera dela gaineratu du. Hala ere, zenbait iturriren arabera, 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik Gaza hirian. 

Gazako Zerrenda Palestina Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Albiste gehiago mundua

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan

Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.

Gehiago kargatu