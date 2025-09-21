Palestina
Así se ven los bombardeos nocturnos en Gaza

Israel sigue con su ofensiva militar contra la Ciudad de Gaza. Los bombardeos no dejan de sucederse. Las explosiones son visibles a kilómetros de distancia, sobre todo por la noche.
18:00 - 20:00
Bombardeos nocturnos en Gaza. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Horrela ikusten dira Gazako bonbardaketak gauean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Israel sigue con su ofensiva militar contra la ciudad de Gaza. Los bombardeos no dejan de sucederse. Las explosiones son visibles a kilómetros de distancia, sobre todo por la noche.

Palestina Israel Oriente Próximo Internacional Franja de Gaza

