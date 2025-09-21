Palestina
Honela ikusten dira Gazako bonbardaketak gauean

Israel sigue con su ofensiva militar contra la Ciudad de Gaza. Los bombardeos no dejan de sucederse. Las explosiones son visibles a kilómetros de distancia, sobre todo por la noche.
18:00 - 20:00
Gaueko bonbardaketak Gazan. Bideotik ateratako irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek Gaza hiriaren aurkako erasoaldi militarrarekin jarraitzen du. Bonbardaketak ez dira eten. Leherketak oso urrunetik ikusten dira, gauez bereziki.

Palestina Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

