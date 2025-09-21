Reino Unido reconocerá hoy al Estado palestino, según la BBC

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunciará este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado palestino, según ha adelantado la BBC. El anuncio se enmarca en la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Palestina, que arranca mañana, y llega acompañado de la decisión de Portugal, que también ha confirmado que reconocerá al Estado palestino hoy.

El movimiento supone un giro histórico en la política exterior británica, después de que sucesivos gobiernos defendieran que el reconocimiento debía producirse únicamente en el marco de un proceso de paz y en el momento de mayor impacto diplomático.

Starmer ya había advertido en julio que modificaría la posición de Londres en septiembre si Israel no decretaba un alto el fuego en Gaza y no se comprometía con un acuerdo sostenible que garantizara la solución de los dos Estados.

La decisión ha generado fuertes críticas por parte del Gobierno israelí, asociaciones de familiares de rehenes y sectores del Partido Conservador británico.

Con el anuncio de Portugal, ya son en torno a 150 los países de la ONU que reconocen oficialmente a Palestina, catorce de ellos de la Unión Europea. Francia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y Armenia figuran entre los últimos en sumarse.