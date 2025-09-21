Erresuma Batuak Palestinako Estatua onartuko du gaur, BBCren arabera
Bihar hasiko den Palestinari buruzko Goi Mailako Nazioarteko Konferentziaren testuinguruan egingo da iragarpena. Portugalek ere Palestinako Estatua gaur onartuko duela baieztatu du.
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak Palestinako Estatuaren onarpen ofiziala iragarriko du igande arratsalde honetan, BBCk aurreratu duenez. Iragarpena bihar hasiko den Palestinari buruzko Goi Mailako Nazioarteko Konferentziaren testuinguruan dago, eta Portugalen erabakiarekin batera heldu da.
Mugimenduak aldaketa historikoa ekarri du Britainia Handiko kanpo-politikan; izan ere, hainbat gobernuk defendatu zuten errekonozimendua bake-prozesu baten esparruan eta inpaktu diplomatiko handieneko unean bakarrik gertatu behar zela.
Starmerrek uztailean ohartarazi zuen irailean Londresen jarrera aldatuko zuela Israelek Gazan su-etenik ezartzen ez bazuen eta bi estatuen konponbidea bermatuko zuen akordio jasangarri batekin konprometitzen ez bazen.
Erabakiak kritika gogorrak eragin ditu Israelgo Gobernuaren, bahituen senideen elkarteen eta Alderdi Kontserbadore britainiarraren sektoreen aldetik.
Portugalen iragarpenarekin, NBEko 150 bat herrialdek onartzen dute ofizialki Palestinako Estatua, eta horietako hamalau Europar Batasunekoak dira. Frantzia, Kanada, Australia, Zeelanda Berria, Espainia, Irlanda, Norvegia, Eslovenia eta Armenia daude horien artean.
