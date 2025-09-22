Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"El reconocimiento del Estado palestino tiene más valor político que jurídico"

Estado de Palestina
18:00 - 20:00
Asamblea General de la ONU. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: "Ondorio juridikoak baino gehiago, garrantzi politikoa du Palestinarekiko nazioarteko aitortzak"

Última actualización

Victor Amado, profesor de Historia Contemporánea en EHU, cree que con el reconocimiento Palestina gana legitimidad internacional frente al régimen de Netanyahu cada vez más aislado. 

Palestina Onu Organización Naciones Unidas Israel Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más