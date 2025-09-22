Palestina
"Ondorio juridikoak baino, garrantzi politikoa du nazioarteak Palestina aitortzeak"

Estado de Palestina
18:00 - 20:00

NBEren Batzar Nagusia. Argazkia: Agentziak.

Azken eguneratzea

Victor Amado EHUko Historia Garaikideko irakasleak uste du onarpenarekin Palestinak nazioarteko zilegitasuna irabaziko duela, Netanyahuren erregimen gero eta isolatuagoaren aurrean.

Palestina Nbe Nazio Batuen Erakundea Israel Munduko albisteak

