¿Cómo está el Líbano un año después del estallido de la guerra abierta con Israel?

Un año después del estallido del conflicto abierto con Israel, el Líbano está inmerso en su histórica decisión de desarmar al grupo chií Hizbulá para abrir una era en la que solo el Estado tenga poder de decisión sobre la "guerra y la paz", mientras sigue bajo ataque israelí y sin fondos para reconstruir.



El 23 de septiembre de 2024, Israel inició una campaña aérea sin precedentes contra el Líbano, que convirtió en guerra abierta los enfrentamientos comenzados un año antes con Hizbulá y causó el grueso de los 4.000 muertos y 16.000 heridos registrados en el país durante todo el conflicto.



La ofensiva, pronto acompañada de una invasión terrestre al sur del Líbano, también desplazó a más de 1,2 millones de personas y se prolongó durante más de dos meses, hasta la consecución de un alto el fuego el 27 de noviembre de ese mismo año.



Estas son algunas claves para entender qué ha pasado desde entonces y cómo está la situación un año después:,

1. Continuación de los ataques: Aunque técnicamente la guerra terminó hace ya casi diez meses, el Líbano sigue sumido en una suerte de conflicto de baja intensidad, con constantes ataques unilaterales que las fuerzas israelíes argumentan en la necesidad de prevenir un resurgimiento de Hizbulá y acabar con su presencia armada.



Los más comunes bombardeos selectivos de dron contra presuntos miembros de la formación chií se alternan con oleadas más extensas contra su infraestructura o almacenes de armas, como los que la misma semana pasada golpearon cinco localidades diferentes del sur del país que tuvieron que ser evacuadas por orden del Ejército israelí.



Ayer mismo, un avión no tripulado mató a cinco personas, tres de ellas niños, en una carretera de Bint Jbeil, en el sur.



