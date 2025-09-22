Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Israelekin hasitako gatazka piztu eta urtebetera, Libano erabat murgilduta dago Hezbollah taldea desegiteko, Estatuak besterik ez izan dezan "gerrari eta bakeari" buruz erabakitzeko ahalmena. Bitartean, Israelen erasopean jarraitzen du, eta kalteak obideratzeko sosik gabe.
2024ko irailaren 23an, Israelek aurrekaririk gabeko aireko erasoaldia hasi zuen Libanoren aurka, eta 4.000 hildako eta 16.000 zauritu utzi zituen.
Erasoaldian Libano hegoaldea inbaditu zuten, eta 1,2 milioi pertsona baino gehiago lekualdatzera behartu; azaroaren 27an lortu zuten su-etena adostea.
Ordutik zer gertatu den eta urtebete geroago egoera nola dagoen ulertzeko gako batzuk, hemen:
1. Erasoek etenik ez: Gerra duela ia hamar hilabete "amaitu" bazen ere, Libano intentsitate txikiko gatazkan murgilduta dago oraindik, eta Israelgo Indarrek behin eta berriz adierazten dute Hezbollah berpiztea saihesteko eta haren presentzia armatua amaitzeko beharra.
Talde xiitako ustezko kideen aurkako drone-bonbardaketa selektiboak ohikoak dira, eta azpiegitura eta arma-biltegien aurkako erasoak ere jasaten dituzte. Joan den astean bertan, Libano hegoaldeko bost herri bonbardatu eta ebakuatzera behartu zituen Israelek.
Atzo bertan, tripulaziorik gabeko hegazkin batek bost pertsona hil zituen, hiru haurrak ziren, Bint Jbeileko errepide batean, hegoaldean.
2. Aldaketa politikoa: Su-etenaren ondoren, Libanok amaiera eman zion bi urtetik gorako hutsune instituzionalari, eta, azkenean, Joseph Aoun aukeratu zuen presidente, eta Nawaf Salam, lehen ministro. Estatuaren agintea herrialde osora hedatzeko proposamenarekin iritsi ziren biak agintera.
Testuinguru horretan, armak soilik Segurtasun Indar ofizialen eskuetan egotea nahi dute. Hala, abuztuan herrialdean dauden fakzio palestinarrak desarmatzeko prozesu bat hasi zen.
3. Hezbollahren armagabetzea: Helburu hori bete ahal izateko egiteke dagoen lanik handiena Hezbollahren armagabetzea da; izan ere, hilabete luzez egon zen prozesua geldirik, mugimendu xiiak ez zuelako nahi, eta Aounek euren borondatez armagabetzea bilatzen duelako, barne-gatazkak saiheste aldera.
Azkenean, joan den hilean, Ministroen Kontseiluak desarmerako plan bat prestatzeko eskatu zion Armadari. Plan hori faseka ezarriko du erakunde militarrak, bere gaitasunetan oinarrituta eta planaren zatirik handiena urtea amaitu baino lehen osatuko dela aurreikusita.
Gerran agintari ia guztiak galdu ondoren, Hezbollahk armak uzteari uko egiten jarraitzen du Israelen mehatxuak hor jarraitzen duelako.
4. AEBren esku-sartzeak: Armagabetzea gauzatzeko aurrerapausoak Washingtonen presioek hauspotuta gauzatu dira. Etxe Zuriak bitartekari lana egin zuen su-etenerako akordioan, baina Hezbollahk Israelen mesederako lan egitea egozten dio.
Duela hilabete eskas, NBEren Segurtasun Kontseiluak Libanoko bake misioaren amaiera 2026ko abendurako deklaratzea lortu zuen AEBk, Israelek nahi zuen moduan.
Askoren ustez, Hezbollah Iranekin dauden negoziazio zabalagoetan murgiltzen hasia da, horixe baita talde xiiaren babesle nagusia.
5. Berreraikuntzarik gabe: Aireko erasoalditik urtebete betetzear dela, oraindik ez dira hasi Libano hegoaldeko mugako herri suntsituenetako bakar bat ere berreraikitzen, Libanoko Estatua nazioarteko laguntzaren zain baitago oraindik.
Washingtonek proposatu du Israelgo mugan eremu ekonomiko bat sortzea, eta Irango finantziazioa Golkoko herrialdeen inbertsioarekin ordezkatzea. Bien bitartean, ez dute bertan laguntza sartzen uzten, horrek Hezbollah desarmatzera behartu dezakeela iritzi baitiote.
6. Armada, ahulduta: Azken urteko aldaketarik handiena talde xiitak hegoaldeko eskualdean jarduera armatua bertan behera uztea eta Libanoko Armadako 8.000 soldadu inguru hara hedatzea izan da.
Hala ere, AEBren laguntzak gorabehera, Libanoko tropek ez dute armamentu astunik, eta baliabide eta langile eskasia handia ere badute. Pentsatzekoa da nazioarteko komunitateak laguntza emango diola, eta horren gainean hitz egingo dute laguntzaileen hurrengo konferentzietan.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gora-beherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Frantziak eta Erresuma Batuak Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli
Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak zabaldu dituzte
Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadoreak Alderdi Sozialistaren ekimenaren kontrako jarrera agertu du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal horien aurka egin dezala eskatzeko.
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.