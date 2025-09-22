GENOCIDIO EN GAZA
Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado oficialmente el reconocimiento en la apertura de la Conferencia para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina que se celebra en Nueva York, una iniciativa de la ONU copatrocinada por Francia y Arabia Saudí .
PARIS (France), 15/09/2025.- French President Emmanuel Macron attends a video conference on the situation in the Middle East with several European and Arab partners, at the Elysee Palace in Paris, France, 15 September 2025, ahead of the U.N. General Assembly during which France and Saudi Arabia will host a meeting of heads of state and government on a two-state solution between Israel and the Palestinians. (Francia, Arabia Saudita) EFE/EPA/Benoit Tessier / POOL MAXPPP OUT
Emmanuele Macron, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Frantziak Palestinako Estatua onartu du NBEn

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)", que se celebra en la sede de la ONU.

En el momento en que Macron ha declarado el reconocimiento, la sala de la Asamblea General donde se celebra la conferencia ha estallado en aplausos.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", ha dicho el presidente francés.

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", ha recordado.

Asimismo, ha subrayado que "este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel".

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

Palestina Francia Israel Emmanuel Macron Gobierno de Francia Franja de Gaza

