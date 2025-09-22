Francia va a reconocer este lunes en la ONU el Estado palestino, en un movimiento en el que también van a participar una decena de países occidentales y con el que espera producir efectos en un proceso de paz que cada vez corre más peligro de verse truncado de forma definitiva.



Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que "urge" salvar la solución de los dos Estados, uno palestino junto a Israel, que puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967, porque es la única alternativa a "la guerra permanente".



El presidente, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizar ese reconocimiento en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.



Después del reconocimiento durante el fin de semana de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal,se da por hecho que darán ese mismo paso Francia, Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino, lo que inclinará la balanza europea a favor del Estado palestino.

Sin embargo, países tan importantes como Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Austria o Finlandia aún no lo han hecho, dejando en evidencia que es uno de los temas más divisivos de la política exterior europea.

A Israel el anuncio de Londres, Ottawa y Camberra no le ha sentado bien, y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó tajante: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".



Más radical se mostró el ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien calificó la decisión de "inmoral", "indignante" y "especialmente repugnante".

Lista completa de países de la ONU que reconocen al Estado de palestina:

Afganistán

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua y Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Azerbayán

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Bélgica

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Botswana

Brasil

Brunei

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Canadá

Cabo Verde

República de África Central

Chad

Chile

China

Colombia

Comoros

Congo

Costa Rica

Costa de Marfil

Croacia

Cuba

Chipre

República Checa

Djibouti

Dominica

República Dominicana

Ecuador

Egipto

El Salvador

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Fidji

Gabón

Gambia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Honduras

Hungría

Islandia

India

Indonesia

Irán

Irak

Irlanda

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kenia

Kosovo

Kuwait

Kirgizistán

Laos

Líbano

Lesotho

Liberia

Libia

Luxemburgo

Madagascar

Malawi

Malasia

Maldivas

Mali

Malta

Mauritania

Mauricio

México

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Corea del Norte

Macedonia del Norte

Noruega

Omán

Pakistán

Panamá

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Qatar

Rumania

Rusia

Rwanda

San Cristobal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

San Marino

Arabia Saudí

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Islas Salomón

Sudáfrica

Sudán del Sur

España

Sri Lanka

Sudán

Surinam

Suecia

Suiza

Siria

Tajikistán

Tanzania

Tailandia

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Turkmenistán

Uganda

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe