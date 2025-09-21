Este martes arranca en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas que reúne anualmente a los principales líderes del mundo. Esta edición, la número 80, viene precedida por la polémica decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los miembros de la delegación palestina, incluido su principal representante, Mahmud Abbas.

De todos modos, la ministra de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Varsen Aghabekian, se ha mostrado expectante ante el inicio de la Asamblea General porque será "una semana memorable y significativa", ya que se espera que varios países reconozcan al Estado palestino.



Para Aghabekian, que grandes potencias occidentales como Reino Unido, Canadá y Australia se sumen a esta iniciativa "transmite un mensaje de esperanza al pueblo palestino" mientras el Ejército israelí está inmerso en la invasión de la ciudad de Gaza forzando a todos sus residentes a desplazarse al sur.

"La ocupación es la causa fundamental de la inestabilidad en la región y del sufrimiento del pueblo palestino", ha añadido.



Precisamente el primer ministro del Reino Unido, Keir Stermar, ha anunciado a primera hora de esta tarde, el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. También lo han hecho hoy Canadá, Australia y Portugal. Así, ya son más de 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino. Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo.

Muchos analistas auguran que el reconocimiento del Estado palestino no parará la ofensiva israelí en Gaza, pero dejará aún más en evidencia a la soledad de EE.UU. e Israel, que ven reducidos sus apoyos a los de gobiernos ultraderechistas (Hungría y Argentina, entre ellos) y a varios estados minúsculos del Pacífico.

Congresistas de EE.UU. amenazan con "medidas punitivas" a los países que reconozcan al Estado de Palestina

Un grupo de 25 congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos han remitido una carta a Francia, Canadá, Reino Unido y Australia para reprocharles que su intención de reconocer el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU porque según ellos supone una "recompensa para el terrorismo" y han advertido de "medidas punitivas" en represalia.

Netanyahu promete "luchar" contra la ola de reconocimientos al Estado palestino



"La comunidad internacional nos oirá en los próximos días", ha advertido el primer ministro israelí antes de viajar a la reunión de la ONU.

Netanyahu volverá a subirse al atril de la Asamblea General para exponer lo que ha descrito como "la verdad, que ha dicho que lograr "una paz mediante la fuerza”.

Por su parte, los dirigentes ultranacionalistas y ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, han planteado este domingo la anexión formal de Cisjordania a Israel como respuesta a los recientes reconocimientos del Estado de Palestina.

Smotrich, ministro de Finanzas y líder del Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, ha destacado en un mensaje en su cuenta en X que "la única respuesta a la maniobra antiisraelí es la soberanía sobre la patria del pueblo judío en Judea y Samaria (Cisjordania) y la eliminación definitiva de la absurda idea de un Estado palestino".

El ministro ha apelado directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del partido Likud. "Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos", ha planteado después de recordar que "los días en que Reino Unido y otros países determinaban nuestro futuro han terminado".

El ministro ha subrayado que tiene intención de presentar una propuesta concreta para la anexión de Cisjordania en la próxima reunión del Consejo de Ministros israelí.