Frantziak Palestinako Estatua onartu du NBEn
New Yorken hasi den Palestinako Gatazkaren Konponbide Baketsurako Konferentziaren hasieran aitortu du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ofizialki Estatu palestinarra. Frantziak eta Saudi Arabiak babestutako batzarra da, Nazio Batuen Erakundeak bihar abiatuko duen Batzar Orokorraren atarian.
Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko da NBEren 80. Batzar Nagusian
Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.
"Ondorio juridikoak baino, garrantzi politikoa du nazioarteak Palestina aitortzeak"
Victor Amado EHUko Historia Garaikideko irakasleak uste du onarpenarekin Palestinak nazioarteko zilegitasuna irabaziko duela, Netanyahuren erregimen gero eta isolatuagoaren aurrean.
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gorabeherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Frantziak eta Erresuma Batuak Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli
Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak zabaldu dituzte
Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadoreak Alderdi Sozialistaren ekimenaren kontrako jarrera agertu du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal horien aurka egin dezala eskatzeko.
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.