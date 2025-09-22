GENOZIDIOA GAZAN
Frantziak Palestinako Estatua onartu du NBEn

New Yorken hasi den Palestinako Gatazkaren Konponbide Baketsurako Konferentziaren hasieran aitortu du  Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ofizialki Estatu palestinarra.  Frantziak eta Saudi Arabiak babestutako batzarra da, Nazio Batuen Erakundeak bihar abiatuko duen Batzar Orokorraren atarian.  

PARIS (France), 15/09/2025.- French President Emmanuel Macron attends a video conference on the situation in the Middle East with several European and Arab partners, at the Elysee Palace in Paris, France, 15 September 2025, ahead of the U.N. General Assembly during which France and Saudi Arabia will host a meeting of heads of state and government on a two-state solution between Israel and the Palestinians. (Francia, Arabia Saudita) EFE/EPA/Benoit Tessier / POOL MAXPPP OUT
Emmanuele Macron, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Asamblea General de la ONU
Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko  da NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

