Zeelanda Berriak ongietorria eman dio 2026 urteari

Urte Berria Zeelanda Berrian
18:00 - 20:00
Su artifizialak Aucklanden. Argazkia: agentziak.

Ozeaniako herrialde hau izan da 2025ari agur esan eta 2026ari ongietorria eman dion lehenengoetako bat, Aucklanden su artifizialen ikuskizun batekin.

Ozeania Munduko albisteak

