Hamás pide "garantías" de alto al fuego a Trump, para la liberación de rehenes en Gaza

El grupo Hamás ha ofrecido la liberación de la mitad de los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de un alto al fuego de 60 días, al presidente Donald Trump.

Según han informado la cadena Fox News y EFE, la propuesta del grupo palestino ha sido recogida en una carta y enviada a la Administración del presidente americano.

Al parecer, la petición de un alto al fuego de 60 días incluye la liberación de la mitad de los 48 rehenes que permanecen actualmente en la Franja de Gaza. Todo ello, siempre que se dé una "solicitud de garantía personal de Trump".

Y es que, Hamás ha intentado llevar varias propuestas de alto al fuego desde que comenzó el ataque israelí. A pesar de que se han propuesto liberaciones de rehenes de ambos bandos, la mayoría de estos acuerdos han sido violados por Israel.

El último de estos pactos se dio el 18 de agosto. Según lo acordado, Hamás liberaría a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda humanitaria. Propuesta que fue ignorada por Tel Aviv.

En este caso, la propuesta se ha realizado al mandatario estadounidense, que ha pedido en numerosas ocasiones la liberación de los rehenes en Gaza.

Está previsto que la propuesta llegue esta semana a manos de Trump.