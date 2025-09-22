Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hamás pide "garantías" de alto al fuego a Trump, para la liberación de rehenes en Gaza

La propuesta incluye la liberación de la mitad de los 48 rehenes en Gaza, a cambio de un alto al fuego de 60 días. Se prevé que la propuesta llegue esta misma semana a manos del presidente estadounidense.
US President Donald Trump returns to the White House after the funeral of slain conservative activist Charlie Kirk; in Washington, DC, USA, 21 September 2025. The president did not take any questions from reporters.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Foto: EFE.

author image

Agencias | EITB

Última actualización

El grupo Hamás ha ofrecido la liberación de la mitad de los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de un alto al fuego de 60 días, al presidente Donald Trump.

Según han informado la cadena Fox News y EFE, la propuesta del grupo palestino ha sido recogida en una carta y enviada a la Administración del presidente americano.

Al parecer, la petición de un alto al fuego de 60 días incluye la liberación de la mitad de los 48 rehenes que permanecen actualmente en la Franja de Gaza. Todo ello, siempre que se dé una "solicitud de garantía personal de Trump".

Y es que, Hamás ha intentado llevar varias propuestas de alto al fuego desde que comenzó el ataque israelí. A pesar de que se han propuesto liberaciones de rehenes de ambos bandos, la mayoría de estos acuerdos han sido violados por Israel.

El último de estos pactos se dio el 18 de agosto. Según lo acordado, Hamás liberaría a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda humanitaria. Propuesta que fue ignorada por Tel Aviv.

En este caso, la propuesta se ha realizado al mandatario estadounidense, que ha pedido en numerosas ocasiones la liberación de los rehenes en Gaza.

Está previsto que la propuesta llegue esta semana a manos de Trump.

¿Qué supone reconocer el Estado palestino?
Palestina Donald Trump Israel Hamás Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre internacional

Asamblea General de la ONU
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cuenta atrás para la 80ª Asamblea General de la ONU, centrada en el reconocimiento del Estado Palestino

Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Francia ya han anunciado su reconocimiento oficial al Estado Palestino, en víspera del inicio de la cumbre mundial. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha advertido de que "no habrá un estado palestino" y ha anunciado que impulsará la colonización. Los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, han planteado la anexión formal de Cisjordania a Israel como respuesta.

Cargar más