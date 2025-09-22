Hamasek su-eten baterako "bermeak" eskatu dizkio Trumpi, Gazan bahituak askatzeko
Talde palestinarrak egindako proposamenak Gazan dauden 48 bahituetatik erdiak askatzea jasotzen du, 60 eguneko su-eten baten truke. AEBko presidenteak aste honetan jasoko du proposamen ofiziala.
Hamas talde palestinarrak 60 eguneko su-etena eskatu dio Donald Trump presidenteari, Gazako Zerrendan dauden bahituen erdiak askatzearen truke.
Fox News telebista-kateak eta EFE albiste-agentziak baieztatu dutenez, palestinarrek AEBko Administrazioari bidali diote proposamen-gutuna.
Antza denez, proposamenak Gazako Zerrendan dauden 48 bahituetatik erdiak askatzea jasotzen du, betiere su-etena errespetatuko dela egiaztatzeko "Trumpen berme pertsonala" jasoz gero.
Israelen erasoaldia hasi zenetik hainbat su-eten proposamen adosten saiatu da Hamas. Bi herrialdeetako bahituak askatzea proposatu den arren, Israelek urratu egin ditu akordio gehienak.
Azken proposamena abuztuaren 18an egin zuten, eta baita onartu ere. Adostu zutenaren arabera, Hamasek 10 bahitu israeldar askatu behar zituen laguntza humanitarioa masiboki Gazako Zerrendan sartzearen truke. Israelek, ordea, hautsi egin zuen ituna.
Oraingoan, proposamena agintari estatubatuarrari egin dio, Trumpek askotan eskatu baitio Hamasi Gazako bahituak askatzeko.
Erantzunaren zain, proposamena aste honetan iritsiko da AEBko presidentearen eskuetara.
