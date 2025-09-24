Asia
China se prepara para el impacto del supertifón Ragasa, tras dejar más de 10 muertos y 100 desaparecidos a su paso por Taiwán

Hong Kong (China), 24/09/2025.- A man watches waves crash ashore during Typhoon Ragasa, signal 10, in Hong Kong, China, 24 September 2025. EFE/EPA/MAY JAMES
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txina Ragasa supertifoiari aurre egiteko prest da, Taiwanen 10 hildako eta 100 desagertu baino gehiago eragin ostean
EITB

Hong Kong ha amanecido paralizada por vientos huracanados. En Taiwán, el supertifón ha dejado al menos 14 muertos, una veintena de heridos y más de 100 desaparecidos. La mayoría de las víctimas mortales eran personas mayores que se encontraban en la primera planta de su domicilio y no pudieron ser evacuadas a tiempo.

Asia China Taiwán Alertas Meteorológicas Internacional

