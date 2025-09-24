Asia
Txina prest, Ragasa supertifoiari aurre egiteko

Hong Kong (China), 24/09/2025.- A man watches waves crash ashore during Typhoon Ragasa, signal 10, in Hong Kong, China, 24 September 2025. EFE/EPA/MAY JAMES
Urakan-haizeek Hong Kong geldiarazi dute gaur. Taiwanen, supertifoiak gutxienez 14 hildako, hogei bat zauritu eta 100 desagertu baino gehiago utzi ditu. Hildako gehienak etxeko lehen solairuan zeuden adinekoak ziren, eta ezin izan zituzten garaiz ebakuatu. 

