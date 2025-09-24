Asamblea General de Naciones Unidas
Zelenski asegura que no existen las garantías de seguridad, “solo los amigos y las armas”

Ha advertido, además, de los peligros de la “carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad”, que los distintos conflictos en marcha en el mundo han propiciado.
Aarhus (Denmark), 03/07/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky looks on during a welcoming reception at Marselisborg Castle in Aarhus, Denmark, 03 July 2025, on the day of the official opening ceremony of the Danish EU Council Presidency 2025. (Dinamarca, Ucrania) EFE/EPA/HENNING BAGGER DENMARK OUT
Zelenski, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar la supervivencia de países bajo ataque como el suyo.

"Si una nación quiere paz, sigue teniendo que trabajar en armas. Es terrible, pero es la realidad. No es el derecho internacional, no es la cooperación. Son las armas las que deciden quién sobrevive", ha declarado en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Zelenski ha agregado que "no existen las garantías de seguridad" y que todo depende de las alianzas y el armamento que consiga tener un país, y ha alertado de los peligros para el mundo entero de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea.

El líder ucraniano ha puesto como ejemplos de respuestas, a su juicio insuficientes, la reacción de esas instituciones a la intrusión este mes de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco o la entrada reciente en el espacio aéreo de otro país miembro de la UE y la OTAN, Estonia, de aviones de combate rusos.

El presidente ucraniano ha mencionado la llamada Coalición de los Voluntarios, formada por más de 30 países que están dispuestos a contribuir de distintas formas a garantizar la seguridad de Ucrania al término de la actual guerra con Rusia, como “modelo de seguridad” multilateral que puede aplicarse en otras partes del mundo ante la impotencia que ha denunciado de las instituciones internacionales.

Zelenski ha advertido, además, de los peligros de la “carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad”, que los distintos conflictos en marcha en el mundo han propiciado, y ha pedido que se actúe ahora para detenerla y evitar situaciones como el posible uso de drones cargados con armamento nuclear.

"Detener a (Vladímir) Putin ahora es más barato que intentar proteger cada puerto y cada barco de terroristas con drones", ha declarado el mandatario, que ha alertado, asimismo, del riesgo que puede entrañar la incorporación de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano ha señalado que su país ha logrado desarrollar armamento para hacer frente a algunas amenazas y ha recordado que Ucrania planea exportar los excedentes de las armas que produce para que otros países puedan reforzar su seguridad.

"Cada año que esta guerra continúa las armas se hacen aún más mortíferas y sólo Rusia tiene la culpa de esto", ha censurado Zelenski. 

