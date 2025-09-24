Zelenskiren esanetan, ez dago segurtasun bermerik, "lagunak eta armak bakarrik"
Gainera, "gizateriaren historiako arma-karrera suntsitzaileenaren" arriskuez ohartarazi du.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak asteazken honetan adierazi duenez, nazioarteko zuzenbidea eta erakunde multilateralak hain ahulak bihurtu dira azken urteotan, aliatuek eta armamentuak bakarrik berena bezalako erasopean dauden herrialdeen biziraupena berma dezaketela.
"Nazio batek bakea nahi badu, armak bereganatu behar ditu. Izugarria da, baina errealitatea hori da. Ez da nazioarteko zuzenbidea, ez da lankidetza. Armek erabakitzen dute nork iraungo duen bizirik", deitoratu du Nazio Batuen Batzar Nagusian.
Zelenskik gaineratu duenez, "ez dago segurtasun bermerik", eta herrialde batek bizirik iraun nahi badu, hori lortzen dituen aliantzen eta armamentuaren mende egongo da. Hala, egungo armagintza karrerak eta gerra garaikidearen bilakaerak mundu osoarentzat dituen arriskuez ohartarazi du.
Ukrainako liderraren arabera, erakundeen erantzunak ez dira nahikoak, eta horren adibide jarri du hilabete honetan Errusiako hogei bat drone Poloniako aire-espazioan sartu izanari eman dioten erantzuna, edo duela gutxi EBko eta NATOko kide den beste herrialde bateko (Estonia) aire-espazioan errusiar borroka-hegazkinak sartu izanari eman dioten erantzuna.
Salatu duen nazioarteko erakundeen ezintasunaren aurrean, Boluntarioen Koalizioa deiturikoa aipatu du Ukrainako presidenteak. 30 herrialde baino gehiagok osatzen dute, eta prest daude hainbat modutan Ukrainaren segurtasuna bermatzeko Errusiaren aurkako egungo gerraren amaieran. Eta hori munduko beste leku batzuetan aplika daitekeela iradoki du, "segurtasun eredu" multilateraltzat.
Zelenskik, gainera, "gizateriaren historiako arma lasterketa suntsitzaileenaren" arriskuez ohartarazi du, munduan martxan dauden gatazkek eragin dutena, eta orain hori geldiarazteko eta arma nuklearrez kargatutako droneen balizko erabilera saihesteko eskatu du.
"(Vladimir) Putin geldiaraztea orain merkeagoa da portu bakoitza eta ontzi bakoitza terroristengandik babesten saiatzea baino", adierazi du agintariak.
Aldi berean, Ukrainako presidenteak adierazi du bere herrialdeak armak garatzea lortu duela mehatxu batzuei aurre egiteko, eta gogoratu du Ukrainak ekoizten dituen arma soberakinak esportatzeko asmoa duela, beste herrialde batzuek segurtasuna indartu ahal izateko.
"Gerra honek aurrera jarraitzen duen urtetik urtera, armak hilgarriago bihurtzen ari dira, eta Errusiak bakarrik du horren errua", gaitzetsi du Zelenskik.
