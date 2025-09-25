Abbas denuncia ante la ONU el "genocidio" de Israel, pero afirma que Hamás no tendrá espacio en Gaza
El presidente palestino ha participado por videoconferencia en la asamblea, después de que Estados Unidos haya vetado su visado para poder viajar a Nueva York. Ha pedido la liberación de los rehenes y la entrada urgente de ayuda humanitaria, además de presentar un plan que prevé elecciones un año después del fin del conflicto.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbass, ha denunciado este jueves ante la Asamblea General de la ONU el "genocidio" que desde hace tres años Israel viene ejecutando sobre la Franja de Gaza, así como Cisjordania. No obstante, ha reivindicado el control del enclave de Gaza, asegurando que Hamás no tendrá espacio.
En su discurso, transmitido por vioconferencia porque Estados Unidos vetó su visado para viajar a Nueva York, Abbas ha afirmado que las acciones de Israel en Gaza no se pueden "caracterizar como una mera agresión, sino que se trata de "un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, que se ha registrado y quedará grabado en la conciencia común". Ha asegurado que dos millones de personas corren el riesgo de morir de hambre en Gaza, algo que ha asegurado "se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI."
Asimismo, ha lamentado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúe con sus aspiraciones expansionistas no solo a costa de Gaza y Cisjordania, sino también de otros países árabes de la región. Pero ha dejado claro que los palestinos no ser irán de su tierra. "No van a quebrantar nuestra voluntad de vivir y de sobrevivir", ha dicho.
Sin embargo, el presidente palestino ha destacado que rechaza los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. "Estos actos no representan al pueblo palestino, ni tampoco su lucha", ha dicho, al tiempo que ha demandado la liberación de los rehenes.
En palabras de Abbas, Hamás "no tendrá un papel que desempeñar" en un futuro gobierno palestino en la Franja de Gaza, enclave que "es parte integrante del Estado de Palestina" y cuya gobernanza están dispuestos a asumir. "Tendrán que deponer las armas", ha afirmado.
Plan para Gaza
El presidente de la Autoridad Palestina ha apostado por establecer un comité administrativo temporal en Gaza para "manejar los asuntos internos durante un periodo específico", con apoyo árabe e internacional. Un año después de que finalice el conflicto, Abbas ha apostado por celebrar elecciones y ha remarcado la responsabilidad de elaborar un proyecto de Constitución. "Queremos que sea un Estado democrático, moderno, que se rija por el Derecho Internacional y el multilateralismo, en el que no haya armas ni extremismo", ha enfatizado.
"Queremos vivir en libertad con los demás pueblos del mundo en un Estado independiente y soberano, con las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Este como capital", ha asegurado.
Por otra parte, Abbas ha reprochado que se hayan aprobado "más de mil resoluciones" en la ONU sobre Palestina sin ningún efecto. "Reconocimos al Estado de Israel. Hicimos todos los esfuerzos para establecer las instituciones de un Estado que conviviera en paz y seguridad con Israel, pero Israel no respetó los acuerdos firmados y ha trabajado de forma sistemática para acabar con ellos", ha dicho.
"Les recuerdo que en 1988, así como también en 1993, reconocimos y ratificamos el derecho a existir de Israel. Y sigue siendo el caso", ha reiterado.
En este sentido, ha mostrado su agradecimiento a los países que recientemente han reconocido el Estado de Palestina y a aquellos que tiene previsto hacerlo próximamente. También ha tenido palabras de agradecimiento hacia todas las muestras de solidaridad que a lo largo de estos años han hecho suya la causa palestina, rechazando que este apoyo sea equiparado con el antisemitismo.
