Abbasek Israelen "genozidioa" salatu du NBEn, baina esan du Hamasek ez duela Gazan lekurik izango

Palestinako presidenteak bideokonferentziaz hartu du parte batzarrean, Amerikako Estatu Batuek New Yorkera joateko bisatua debekatu diote eta.

Mahmoud Abbassek bideokonferentziaz hartu du parte NBEren batzarrean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NBEren Batzar Nagusian, Mahmoud Abbass Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak "genozidiotzat" jo du Israel Gazako Zerrendan eta Zisjordaniako kokaguneetan egiten ari dena, eta Gazako agintea hartzearen alde egin du, eta adierazi du Hamasek han ez duela lekurik izango, ziurtatu egin ere.

Abbasek bideokonferentzia bidez hartu du parte NBEren batzarrean, Amerikako Estatu Batuek New Yorkera joateko bisatua debekatu diote eta.

Bere hitzaldian, Abbasek esan du Israelek Gazan egindako ekintzak ez direla "eraso hutsa". "Gerra krimen eta gizateriaren aurkako krimentzat" jo ditu eta "gizartearen kontzientzia komunean erregistratu eta grabatuta" geratuko direla esan du. "Gazan bi milioi pertsona gosez hiltzeko arriskuan daude", esan du, hori "XXI. mendeko kapitulu tragikoenetako bat" dela adierazi, eta "hala gogoratuko" dugula gehitu du.

Era berean, deitoratu egin du Israelen zabalkunde nahia. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "Gazako, Zisjordaniako eta eskualdeko beste herrialde arabiar batzuetako" lurrak bereganatu nahi dituela salatu du.

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

