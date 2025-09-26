Estados Unidos
Donald Trump firma una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en Washington DC

Trump firma orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC
Donald Trump. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Washington DCn heriotza-zigorra berrezartzeko agindu exekutiboa sinatu du Donald Trumpek

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables", en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto "crimen sin control" que atraviesa.

