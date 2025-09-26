UEFA y FIFA barajan la suspensión de Israel de sus competiciones
Los organismos rectores del fútbol podrían convocar una votación de emergencia, en medio de la presión política y las peticiones de Naciones Unidas de excluir a Israel por la situación en Gaza.
La UEFA estudia la posibilidad de someter a votación la suspensión de Israel de las competiciones europeas, después de que se hayan multiplicado las demandas de acción por parte de federaciones nacionales y de Naciones Unidas. Expertos de la ONU pidieron esta semana la exclusión de Israel del fútbol internacional.
El organismo europeo podría decidir la próxima semana si convoca una votación de emergencia. La medida abriría un conflicto con Estados Unidos, país que coorganizará el Mundial de 2026 y que ya ha advertido que se opondrá “sin reservas” a cualquier intento de apartar a Israel.
El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, reclamó sanciones: “Israel ha violado los principios, valores y estatutos de la FIFA. Por lo tanto, creo que debería ser sancionado”. En su opinión, la exclusión debería aplicarse tanto en el marco de la UEFA como de la FIFA.
Israel tiene previsto enfrentarse el próximo mes a Noruega e Italia en la fase de clasificación para el Mundial. Desde la federación israelí aseguran que no tienen constancia de una posible suspensión y mantienen su preparación de cara a esos partidos.
La Federación Noruega de Fútbol es una de las que ha solicitado tratar el caso en el seno de la UEFA. Su presidenta, Lise Klaveness, miembro además del Comité Ejecutivo de la organización, ha denunciado los “ataques desproporcionados” en Gaza y anunció que los beneficios del próximo encuentro de clasificación contra Israel se donarán a una ONG que opera en el terreno.
La federación holandesa, por su parte, ha señalado que desconoce si habrá votación y que, en caso de confirmarse, adoptará una postura oficial.
