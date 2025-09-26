ZEHAPENAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israel txapelketatik kanpo uztea aztertzen ari dira UEFA eta FIFA

Futbolaren erakundeek bozketa bat deitzea aztertzen ari dira, Gazako egoeragatik Nazio Batuek Israel baztertzeko egindako eskaeragatik.

UEFAren egoitza. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Futbolaren erakundeek bozketa bat deitzea aztertzen ari dira, Gazako egoeragatik Nazio Batuek Israel baztertzeko egindako eskaeragatik.

UEFA Israel Europako txapelketak bertan behera uzteko bozketa egiteko aukera aztertzen ari da, federazio nazionalen eta Nazio Batuen ekintza-eskaerak ugaritu ostean. NBEko adituek Israel nazioarteko futboletik kanpo uzteko eskatu dute aste honetan.

Europako erakundeak datorren astean erabaki dezake larrialdiko bozketa deitu ala ez. Neurriak gatazka sortuko luke Estatu Batuekin, herrialde horrek antolatuko baitu 2026ko Munduko Txapelketa, eta Israel baztertzeko saiakeraren aurka egingo duela ohartarazi du.

Jibril Rajoub Palestinako Futbol Elkarteko presidenteak zigorrak eskatu ditu: "Israelek FIFAren printzipioak, balioak eta estatutuak urratu ditu. Beraz, zigortu egin beharko litzatekeela uste dut".

Datorren hilabetean Norvegiaren eta Italiaren aurka jokatuko du Israelek Munduko Txapelketarako sailkapen fasean. Israelgo federazioak adierazi duenez , ez dute balizko etenaldiaren berririk eta partida horietarako prestaketari eusten diote.

Norvegiako Futbol Federazioak kasua UEFAn aztertzea eskatu du. Lise Klaveness presidenteak, erakundeko Batzorde Exekutiboko kideak, Gazan izandako "neurriz kanpoko erasoak" salatu ditu, eta Israelen aurkako hurrengo sailkapen-topaketaren onurak bertan lan egiten duen GKE bati emango dizkiotela iragarri du.

Holandako federazioak, bere aldetik, adierazi du ez dakiela bozketarik izango den eta, baieztatzen bada, jarrera ofiziala hartuko duela.

Israel Gazako Zerrenda Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Firma de Biden en el Paseo Presidencial de la Casa Blanca
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joe Bidenen argazkiaren ordez, boligrafo automatiko baten argazkia jarri dute Etxe Zurian inauguratu duten Presidenteen Ospearen Pasealekuan 

Etxe Zuriak Presidenteen Ospearen Pasealekua inauguratu du, Bulego Obalaren kanpoaldean dagoen korridore batean. Bertan, Estatu Batuetako presidente guztien erretratuak daude, Joe Bidenena izan ezik. Agintari ohi demokrataren argazkiaren ordez, bere sinadura idazten ari den boligrafo automatiko baten argazkia eskegi dute.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a prometer que el establecimiento del Estado palestino "no sucederá", anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de niños" un Estado "en el corazón de Israel". "Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, la de nuestro Estado. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", ha prometido, añadiendo que "esto no sucederá".
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Netanyahuk "hiltzaileei, haurrak erre eta bortxatzen dituztenei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenak mehatxatu ditu

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berriro azpimarratu du Palestinako Estatua ez dela "izango", eta iragarri du NBEren Batzar Nagusian egingo duela "haurren hiltzaile, bortxatzaile eta erregailuei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenen kontra. "Gure egia esango dut: Israelgo herritarrena, Israelgo Defentsa Indarretako soldaduena, gure Estatuarena. Hiltzaileak, bortxatzaileak eta haurrak erretzen dituztenak kondenatu beharrean, Israelen bihotzean estatu bat eman nahi duten buruzagiak kondenatuko ditut", agindu du, eta gaineratu du ez dela Palestinako Estaturik izango.

Gehiago kargatu