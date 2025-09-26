Israel txapelketatik kanpo uztea aztertzen ari dira UEFA eta FIFA
Futbolaren erakundeek bozketa bat deitzea aztertzen ari dira, Gazako egoeragatik Nazio Batuek Israel baztertzeko egindako eskaeragatik.
Futbolaren erakundeek bozketa bat deitzea aztertzen ari dira, Gazako egoeragatik Nazio Batuek Israel baztertzeko egindako eskaeragatik.
UEFA Israel Europako txapelketak bertan behera uzteko bozketa egiteko aukera aztertzen ari da, federazio nazionalen eta Nazio Batuen ekintza-eskaerak ugaritu ostean. NBEko adituek Israel nazioarteko futboletik kanpo uzteko eskatu dute aste honetan.
Europako erakundeak datorren astean erabaki dezake larrialdiko bozketa deitu ala ez. Neurriak gatazka sortuko luke Estatu Batuekin, herrialde horrek antolatuko baitu 2026ko Munduko Txapelketa, eta Israel baztertzeko saiakeraren aurka egingo duela ohartarazi du.
Jibril Rajoub Palestinako Futbol Elkarteko presidenteak zigorrak eskatu ditu: "Israelek FIFAren printzipioak, balioak eta estatutuak urratu ditu. Beraz, zigortu egin beharko litzatekeela uste dut".
Datorren hilabetean Norvegiaren eta Italiaren aurka jokatuko du Israelek Munduko Txapelketarako sailkapen fasean. Israelgo federazioak adierazi duenez , ez dute balizko etenaldiaren berririk eta partida horietarako prestaketari eusten diote.
Norvegiako Futbol Federazioak kasua UEFAn aztertzea eskatu du. Lise Klaveness presidenteak, erakundeko Batzorde Exekutiboko kideak, Gazan izandako "neurriz kanpoko erasoak" salatu ditu, eta Israelen aurkako hurrengo sailkapen-topaketaren onurak bertan lan egiten duen GKE bati emango dizkiotela iragarri du.
Holandako federazioak, bere aldetik, adierazi du ez dakiela bozketarik izango den eta, baieztatzen bada, jarrera ofiziala hartuko duela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
AEBko Justiziak "testigantza faltsua eta justizia oztopatzea" leporatu dio FBIko zuzendari ohiari, Trumpen presioen ostean
Ameriketako Estatu Batuetako Justiziak karguak aurkeztu ditu James Comey FBIko zuzendari ohiaren aurka, Russiagate delakoaren ikerketan lekukotza faltsua egiteagatik eta oztopoak jartzeagatik.
Sarkozy: "Espetxean lo egin dezadala nahi badute, espetxean egingo dut lo, baina ez dut burua makurtuko"
2007ko hauteskunde-kanpaina Libiako Muamar Gadafi erregimenaren diruarekin finantzatzeagatik bost urteko kartzela-zigorra jaso ostean, Nicolas Sarkozyk adierazi du zigor horrekin "Frantziaren irudia" zikindu dela.
Abbasek Israelen "genozidioa" salatu du NBEn, baina esan du Hamasek ez duela Gazan lekurik izango
Palestinako presidenteak bideokonferentziaz hartu du parte batzarrean, AEBek New Yorkera joateko bisatua debekatu baitio. Hamasek dituen bahituak askatzea eta Gazara laguntza humanitarioa premiaz sartzea eskatu du, eta gatazka amaitu eta urtebetera hauteskundeak aurreikusten dituen plan bat bat aurkeztu du.
Sarkozyri bost urteko kartzela-zigorra ezarri diote, gaizkile taldeko kide izatea egotzita
2005ean sinatutako akordio baten ondorioz, Libiako Gobernuak 50 milioi euro eman zizkion Sarkozyri, 2007ko hauteskunde-kanpainarako. Zigorra gauzatzeko Fiskaltzaren aurrean bere burua aurkezteko agindu dio epaileak.
Joe Bidenen argazkiaren ordez, boligrafo automatiko baten argazkia jarri dute Etxe Zurian inauguratu duten Presidenteen Ospearen Pasealekuan
Etxe Zuriak Presidenteen Ospearen Pasealekua inauguratu du, Bulego Obalaren kanpoaldean dagoen korridore batean. Bertan, Estatu Batuetako presidente guztien erretratuak daude, Joe Bidenena izan ezik. Agintari ohi demokrataren argazkiaren ordez, bere sinadura idazten ari den boligrafo automatiko baten argazkia eskegi dute.
Netanyahuk "hiltzaileei, haurrak erre eta bortxatzen dituztenei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenak mehatxatu ditu
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berriro azpimarratu du Palestinako Estatua ez dela "izango", eta iragarri du NBEren Batzar Nagusian egingo duela "haurren hiltzaile, bortxatzaile eta erregailuei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenen kontra. "Gure egia esango dut: Israelgo herritarrena, Israelgo Defentsa Indarretako soldaduena, gure Estatuarena. Hiltzaileak, bortxatzaileak eta haurrak erretzen dituztenak kondenatu beharrean, Israelen bihotzean estatu bat eman nahi duten buruzagiak kondenatuko ditut", agindu du, eta gaineratu du ez dela Palestinako Estaturik izango.
Zelenskiren esanetan, ez dago segurtasun bermerik, "lagunak eta armak bakarrik"
Gainera, "gizateriaren historiako arma-karrera suntsitzaileenaren" arriskuez ohartarazi du.
Zuloa egin da ospitale baten aurrean Bangkoken, eta dozenaka gaixo atera behar izan dituzte
Kolapsoak 50 metroko sakonera, 30 metroko zabalera eta 30 metroko luzera dituen zulo bat ireki du, eta ospitalearen aurrean aparkatuta zegoen garabi bat irentsi du. "Hasiera batean, uste da lur mugimendu batek eragin duela zuloa, eta lurpeko ura pilatu dela tunelaren eta geltokiko hormaren artean", adierazi du Bangkokeko Administrazioak, ohar bidez.
Donald Trumpek NBEn botatakoek hautsak harrotu dituzte
AEBko presidenteak hitzaldi garratz-mina egin du New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan. Besteak beste, NBE erakundearen beraren aurka egin du, klima aldaketa zalantzan jarri du eta "zazpi hilabetean zazpi gerrari" amaiera eman diela esan du.