Entre 60 000 y 100 000 personas se manifiestan en Berlín para pedir el fin del genocidio en Gaza

Entre 60 000 y 100 000 personas, según la policía y los convocantes, respectivamente, han participado este sábado en diversas protestas contra el genocidio en Gaza convocadas en Berlín por varias organizaciones de la sociedad civil, en una de las mayores movilizaciones que han tenido lugar en Alemania desde que empezó la ofensiva israelí sobre el enclave.

La marcha principal ha finalizado en el Monumento de la Victoria, en el céntrico parque de Tiergarten, donde están previstas actuaciones musicales de diversos artistas hasta bien entrada la noche.



El manifiesto de la protesta reclama que el Gobierno alemán abandone cualquier tipo de cooperación militar con Israel y emplee "todas las medidas posibles" para lograr un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

El Ejército de Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde ciudad de Gaza

Por otra parte, el Ejército de Israel ha informado este sábado de que más de 750 000 palestinos se han desplazado desde la ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha pedido “a todo el mundo en la zona de Al Mauasi trasladarse lo antes posible y sumarse a los más de 750 000 residentes que ya han abandonado la zona en los últimos días por motivos de seguridad”.

Israel mata al menos 47 gazatíes, entre ellos varios niños, dos médicos y un periodista

Por otra parte, al menos 47 gazatíes han muerto este sábado por bombardeos israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, según han confirmado fuentes locales, entre ellos varios niños, dos médicos y un periodista.