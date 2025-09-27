60.000 eta 100.000 pertsona artean manifestatu dira Berlinen, Gazako genozidioaren amaiera eskatzeko
Israel Gazako Zerrenda erasotzen hasi zenetik Alemanian izan den mobilizazio handienetakoa izan da larunbat honetan Berlinen. 60.000 pertsonak Poliziaren arabera eta 100.000 pertsonak antolatzaileen arabera, hartu dute parte Gazako genozidioaren aurkako protestetan.
Martxa nagusia Garaipenaren Monumentuan amaitu da, Tiergarten parkean, eta bertan hainbat artistaren musika-emanaldiak izango dira gauera arte.
Deitzaileek Israelekiko edozein harreman militar bertan behera uzteko eskatu diote Alemaniako Gobernuari, baita eskura dituen neurria guztiak erabiltzeko ere, berehalako su-etena lortzeko eta laguntza humanitarioa Gazan sartzeko.
Israelgo Armadaren arabera, 750.000 palestinar baino gehiagok utzi dute jada Gaza Hiria
Bestalde, Israelgo Armadak larunbat arratsaldean jakitera eman duenez, 750.000 palestinar baino gehiagok ihes egin dute Gaza hiritik hegoaldera, bonbardaketek eta lurreko borrokek aurrera egin ahala.
"Al Mauasi inguruan dauden guztiei ahalik eta lasterren alde egiteko eskatzen diegu, egin dezatela bat azken egunetan segurtasun arrazoiengatik zonalde horretatik alde egin duten 750.000 biztanleekin", adierazi du Avichai Adrai Israelgo Armadaren arabierazko bozeramaileak.
47 gazatar hil dituzte, gutxienez, gaur; hainbat haur, bi mediku eta kazetari bat tartean
Bestalde, gutxienez 47 gazatar hil ditu larunbat honetan Israelek Gazako iparraldean eta erdialdean egindako bonbardaketetan, bertako iturriek baieztatu dutenez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Alemaniak iragarri du droneak botatzeko lege bat onartuko duela
Berlinek iragarri du lege bat onartuko duela bere armadak droneak bota ahal izateko. Europako agintariak alerta gorenean daude droneen presentziagatik Europako aire-espazioan. Hainbat izan dira Danimarkan, eta aire-zirkulazioa geldiarazi ere egin dute, eta Alemanian droneen begiztatzeak ikertzen ari dira.
Espainian dabilen Israelgo Armadako sarjentu bat salatu dute Auzitegi Nazionalean, Gazan gerra krimenak egitea leporatuta
Salaketa Espainian bizi den kazetari palestinar batek jarri du, sarjentua asteburuan Madrilera futbol partida bat ikustera joan dela egiaztatu ondoren. Sarjentuak Gazako Zerrendan egindakoak erakutsi izan ditu bere sare sozialetan, baita une honetan Madrilen zegoela ere.
Portlanden protestei aurre egiteko tropak hedatu eta indarra erabiliko dutela iragarri du Trumpek
Horrela, Portland hiria eta Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren (ICE) atxiloketa-zentroa "babestu" nahi ditu AEBko presidenteak.
AEBk bisa kenduko dio Petrori, soldadu estatubatuarrei Trumpi desobeditzeko eskatu dielako
Kolonbiako presidenteak esan du erabakiak NBEren "immunitate arau guztiak" hausten dituela, eta egoitza New Yorken egotea ere kritikatu du.
Elon Musken eta Jeffrey Epstein pederastaren arteko harremana frogatzen duten dokumentuak kaleratu dituzte
Kongresista demokratek argitaratutako dokumentuen arabera, Elon Musk, Peter Thiel eta Steve Bannon "uharte batera" joateko aukeraz aritu ziren Epsteinekin.
Hamasek su-eten baterako "bermeak" eskatu dizkio Trumpi, Gazan bahituak askatzeko
Talde palestinarrak egindako proposamenak Gazan dauden 48 bahituetatik erdiak askatzea jasotzen du, 60 eguneko su-eten baten truke. AEBko presidenteak aste honetan jasoko du proposamen ofiziala.
Erresuma Batuak nortasun agiri digitala sortu du legez kanpoko immigrazioa geldiarazteko asmoz
Gaur egun, herrialdeak ez du nortasun agiri nazionalik, eta herritarrak pasaportearekin, gidabaimenarekin edo bestelako egiaztagiriekin identifikatzen dira. Lan egiteko edo etxebizitza alokatzeko nahitaezkoa izango da erakustea, legez kanpoko immigrazioa eragozteko helburuarekin.
Netanyahuren esanetan, Israelek "lana amaitu behar du" Gazako Zerrendan
Israelgo lehen ministroa hitz egiten hasi denean, aretoa ia hutsik geratu da. Netanyahuk azpimarratu du ez duela Palestinako Estatua onartuko: "Erokeria da, ez dugu egingo".
Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko agindu exekutiboa sinatu du Donald Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko eskatu dio Pam Bondi fiskal nagusiari, "aplikatu beharreko faktoreak" betetzen dituzten kasu guztietan. AEBko hiriburua astintzen ari den ustezko "kontrolik gabeko krimena"ri aurre egiteko neurri bat dela adierazi du Trumpek.