PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

60.000 eta 100.000 pertsona artean manifestatu dira Berlinen, Gazako genozidioaren amaiera eskatzeko

Bestalde, Israelek jakitera eman duenez, 750.000 pertsona atera dira Gaza Hiritik erasoaldia hasi zenetik, eta 50 hilketa zenbatu dituzte dagoeneko, tartean haurrak, bi mediku eta kazetari bat.
Berlin (Germany), 27/09/2025.- Participants pass the German parliament during a rally in support of Gaza motivated by the German left-wing party in Berlin, Germany, 27 September 2025, under the motto 'Together for Gaza.' (Protestas, Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Gaur arratsaldeko Berlingo manifestazioan hartutako irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israel Gazako Zerrenda erasotzen hasi zenetik Alemanian izan den mobilizazio handienetakoa izan da larunbat honetan Berlinen. 60.000 pertsonak Poliziaren arabera eta 100.000 pertsonak antolatzaileen arabera, hartu dute parte Gazako genozidioaren aurkako protestetan.

Martxa nagusia Garaipenaren Monumentuan amaitu da, Tiergarten parkean, eta bertan hainbat artistaren musika-emanaldiak izango dira gauera arte.

Deitzaileek Israelekiko edozein harreman militar bertan behera uzteko eskatu diote Alemaniako Gobernuari, baita eskura dituen neurria guztiak erabiltzeko ere, berehalako su-etena lortzeko eta laguntza humanitarioa Gazan sartzeko.

Israelgo Armadaren arabera, 750.000 palestinar baino gehiagok utzi dute jada Gaza Hiria

Bestalde, Israelgo Armadak larunbat arratsaldean jakitera eman duenez, 750.000 palestinar baino gehiagok ihes egin dute Gaza hiritik hegoaldera, bonbardaketek eta lurreko borrokek aurrera egin ahala.

"Al Mauasi inguruan dauden guztiei ahalik eta lasterren alde egiteko eskatzen diegu, egin dezatela bat azken egunetan segurtasun arrazoiengatik zonalde horretatik alde egin duten 750.000 biztanleekin", adierazi du Avichai Adrai Israelgo Armadaren arabierazko bozeramaileak.

47 gazatar hil dituzte, gutxienez, gaur; hainbat haur, bi mediku eta kazetari bat tartean

Bestalde, gutxienez 47 gazatar hil ditu larunbat honetan Israelek Gazako iparraldean eta erdialdean egindako bonbardaketetan, bertako iturriek baieztatu dutenez.

Europa Alemania Palestina Israel Gazako Zerrenda Benjamin Netanyahu Manifestazioak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu