EE.UU. revoca la visa a Petro acusado de instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El presidente de Colombia, en un acto en Nueva York contra el genocidio en Gaza, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan a Trump y operen en un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino.
AME503. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro, durante una alocución este miércoles, en Bogotá (Colombia). Petro consideró "una injusticia" y "un insulto" la decisión del Gobierno estadounidense de retirar a su país de la lista de naciones que cumplieron en los últimos doce meses en la lucha contra el narcotráfico, sanción llamada comúnmente 'descertificación'. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Petro, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Agencias | EITB

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X.

"Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado hoy en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso ayer mismo.

"(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York les pido a todos los soldados del Ejército de EE.UU. que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

