AEBk bisa kenduko dio Petrori, soldadu estatubatuarrei Trumpi desobeditzeko eskatu dielako

Kolonbiako presidenteak, Gazako genozidioaren aurka New Yorken egindako ekitaldi batean, Trumpi desobeditzeko eta etorkizunean "salbazio armada" multinazional batean parte hartzeko eskatu zien soldadu estatubatuarrei.

AME503. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro, durante una alocución este miércoles, en Bogotá (Colombia). Petro consideró "una injusticia" y "un insulto" la decisión del Gobierno estadounidense de retirar a su país de la lista de naciones que cumplieron en los últimos doce meses en la lucha contra el narcotráfico, sanción llamada comúnmente 'descertificación'. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Petro, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

AEBko Estatu Departamentuak ostiral honetan iragarri duenez, Gustavo Petro Kolonbiako presidenteari bisa kenduko dio, New Yorken soldadu estatubatuarrei "aginduak ez betetzeko eta indarkeria bultzatzeko" eskatu diela egotzita.

"Gaur goizean, Gustavo Petro Kolonbiako presidentea soldadu estatubatuarrei zuzendu zaie New Yorkeko kale batean, aginduak ez betetzeko eta indarkeria bultzatzeko eskatuz", esan du Estatu Departamentuak X. sare sozialean.

"Ekintza zentzugabe eta probokatzaile hauengatik, Petroren bisa ezeztatuko dugu", gehitu du Estatu Departamentuak sare sozialetan zabaldutako mezu labur horretan.

Petrok, New Yorken Gazako genozidioaren aurka deitutako ekitaldi batean, AEBko  Gobernuaren aginduak ez betetzeko eskatu zien soldadu estatubatuarrei, etorkizunean "salbazio armada" multinazional bat martxan jarri ahal izateko. Petrok Nazio Batuen Batzarrari eskatuko dio armada horren sorrera, palestinarrak babesteko helburuarekin.

"(Armada horrek) AEBkoa baino handiagoa izan behar du. Horregatik, New Yorketik AEBko Armadako soldadu guztiei eskatzen diet (Donald) Trumpen aginduak ez betetzeko. Zuen fusilak gizateriaren aurka ez apuntatzeko eskatzen dizuet ", esan zuen Petrok manifestazioan.

Kolonbiako agintariak azaldu zuen armada horrek hainbat herrialdetako soldadu militarrak izango dituela, baina oraingoz Indonesiak bakarrik esan du ekimena babestuko duela.

NBEren 'Uniting for peace' figuran oinarritzen da Petroren proposamena, eta estatu kideen bi herenek babestu behar dute Batzar Nagusian, nazioartean ekintza militar koordinatua egin ahal izateko.

